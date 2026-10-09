EASA gibt neuen Flugkraftstoff frei

Mit der Freigabe des bleifreien Flugkraftstoffs Swift 100R hat die europäische Luftfahrtbehörde EASA die Ablösung des bleihaltigen Avgas eingeläutet. Das meldet die Swift Fuel GmbH mit Sitz in Saarbrücken in einer Pressemitteilung. Die EASA folgt damit der weitreichenden Freigaben FAA (Federal Aviation Administration). Die US-Behörde habe die Swift-STCs über sogenannte Approved Model Lists (AML) auf mehr als 1600 Flugzeugmuster und 1200 Motorentypen erweitert und diese damit offiziell für den Betrieb mit Swift 100R freigegeben, heißt es in der Mitteilung.

Freigabe für 70 Prozent aller Muster Durch die Approved Model List sind nun rund 70 Prozent aller von der FAA zugelassenen Flugzeugmuster abgedeckt. Für Flugzeuge und Motoren mit EASA-Zulassung ist der Kraftstoff Swift 100R durch die EASA-Validierung damit ebenfalls freigegeben. Die EASA-Validierung sei der entscheidende Schritt zur breiten Nutzung von Swift 100R in Europa, heißt es in einer Stellungnahme von Thomas Albuzat, Geschäftsführer der Swift Fuel GmbH. Die ergänzenden Musterzulassungen (STCs) könne man ab sofort unkompliziert unter www.swiftfuel.eu/100r-stc bestellen. Die Zulassung für das eigene Flugzeugmuster oder den eigenen Motor lasse sich mit einer integrierten Suchmaschine schnell prüfen. Weitere Freigaben für hochverdichtete Motoren und die damit ausgerüsteten Flugzeugmuster, etwa von Cirrus, werden laut der Swift Fuel GmbH für das kommende Jahr erwartet.

Swift 100R an acht Flugplätzen in Mitteleuropa verfügbar Ein wichtiges Thema für die praktische Umsetzung der Freigabe ist die Verfügbarkeit des neuen Kraftstoffes. Swift 100R ist derzeit jedoch erst an acht Flugplätzen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien verfügbar. Die Einführung von Swift 100R durch die Swift Fuels LLC aus West Lafayette, Indiana, hat bereits 2024 auf Basis eines ersten STC für die Cessna 172S und 172R begonnen, heißt es in der Mitteilung der Swift Fuel GmbH weiter. Auch der in diesen Flugzeugen eingesetzte Lycoming IO-360-L2A sei durch ein separates STC freigegeben und von der EASA validiert worden.