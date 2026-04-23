Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Motorflug
Flugzeuge

MT Propeller aus Straubing: Die Blatt-Fabrik für Flugzeuge

Anzeige

MT Propeller aus Straubing
Die Blatt-Fabrik für Flugzeuge

Seit über 40 Jahren werden am Flugplatz Straubing-Wallmühle in Niederbayern Luftschrauben für Flugzeuge aller Couleur gebaut. Natürlich ist das dafür zuständige Unternehmen MT-Propeller auch auf der Aero 2026 vertreten. Wir waren zu Besuch am Messestand.

ae/MPS
ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.04.2026
Als Favorit speichern
Die Blatt-Fabrik für Flugzeuge

Alles dreht sich bei MT-Propeller aus Straubing ums Blatt. Genauer gesagt, ums Propellerblatt. In den Produktionshallen von MT-Propeller wird vom Zweiblattprop bis zur Turbinenluftschraube alles hergestellt, was moderne Motorflugzeuge und Oldtimer in die Luft bringt. Spezialisiert haben sich die Propellerbauer am Flugplatz Straubing-Wallmühle auf Natur-Composite-Propeller. Die einzelnen Blätter werden mittels eines komplizierten Verfahrens aus Holz und Kunstharz gefertigt.

Wir haben uns das auf der Aero 2026 am Stand von MT-Propeller bei einem gemeinsamen Heißgetränk mal genauer erklären lassen.