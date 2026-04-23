MT Propeller aus Straubing: Die Blatt-Fabrik für Flugzeuge

Alles dreht sich bei MT-Propeller aus Straubing ums Blatt. Genauer gesagt, ums Propellerblatt. In den Produktionshallen von MT-Propeller wird vom Zweiblattprop bis zur Turbinenluftschraube alles hergestellt, was moderne Motorflugzeuge und Oldtimer in die Luft bringt. Spezialisiert haben sich die Propellerbauer am Flugplatz Straubing-Wallmühle auf Natur-Composite-Propeller. Die einzelnen Blätter werden mittels eines komplizierten Verfahrens aus Holz und Kunstharz gefertigt.