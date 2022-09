Mesa Pilot Development Program gestartet 104 Pipistrel Alpha für Mesa Airlines

Mesa Airlines will bis zu 104 Pipistrel Alpha kaufen. Sie sollen dem Mesa Pilot Development Program (MPD) dienen, mit dem die Airline den Pilotenmangel bei US-Regionalfluggesellschaften bekämpfen will.

Mesa Airlines gab den Kauf von zunächst 29 Pipistrel Alpha Trainer 2 bekannt, mit der Option, im Laufe des nächsten Jahres weitere 75 Flugzeuge zu kaufen. Die Flugzeuge werden ab Oktober 2022 in Inverness, Florida, in Betrieb genommen und im Laufe des nächsten Jahres soll eine Basis in Arizona hinzukommen. Bei voller Auslastung wird die Flotte über eine Kapazität von bis zu 2000 täglichen Flugstunden verfügen und voraussichtlich mehr als 1000 Piloten pro Jahr aufnehmen können.

Die neue Flotte ist somit das Rückgrat des Mesa Pilot Development Program (MPD). Im Rahmen des Programms erhalten Piloten die Möglichkeit, bis zu 1500 Flugstunden zu sammeln, die sie benötigen, um ein Verkehrsflugzeug bei Mesa Airlines zu fliegen.

Das Unternehmen investiert in das neue Programm, um den Pilotenmangel zu lindern und gleichzeitig neuen Piloten einen direkten Weg zu einer langfristigen Karriere zu bieten. Jonathan Ornstein, Chairman und CEO von Mesa, sagte: "Der Pilotenmangel könnte zu einem dauerhaften Problem der Airlines werden, wenn wir nicht mehr Piloten in das System bringen. Wenn es nicht genügend ausgebildete Piloten gibt, leiden die Kunden unter dem Verlust von Strecken und hohen Ticketpreisen."

Qualifizierte Piloten, die an dem Programm teilnehmen, erhalten bis zu 40 Stunden Flugzeit pro Woche. Darüber hinaus können MPD-Piloten eine lange Betriebszugehörigkeit aufbauen, erhalten Flugvergünstigungen und einen Vorzugsstatus für eine Anstellung als Erster Offizier bei Mesa Airlines. Die Flugkosten in Höhe von 25 US-Dollar pro Stunde und Pilot werden von Mesa vollständig und zinslos finanziert, so dass keine Vorabkosten für die Flugzeit anfallen, während der Kandidat die für den Erwerb des ATP-Zertifikats (Airline Transport Pilot) erforderlichen Stunden sammelt.

Als Teil der Verpflichtung werden die Flugkosten über einen Zeitraum von drei Jahren während der Dauer des Arbeitsverhältnisses bei Mesa Airlines zurückgezahlt. Mesa zahlt im ersten Jahr mit 100 Dollar/Stunde das derzeit höchste Gehalt in der Regionalbranche. Darüber hinaus können alle Mesa-Piloten am Aviate-Programm von United Airlines teilnehmen, das einen direkten Anschluss an United Airlines bietet.

"Unser Programm ist der kostengünstigste und einer der schnellsten Wege zu einer langfristigen Karriere als Berufspilot", sagte John Hornibrook, SVP Flight Operations. "Wir wollen es einer ganz neuen Gruppe von Bewerbern so einfach wie möglich machen, bei Mesa einzusteigen, einschließlich und vor allem Menschen, die die Luftfahrt traditionell nicht in Betracht gezogen haben."

Die 1.500-Stunden-Vorschrift der US-Luftfahrtbehörden hat es insbesondere Minderheiten und anderen benachteiligten Bevölkerungsgruppen aufgrund der hohen Kosten und der erforderlichen Ausbildungszeit erschwert, Verkehrspiloten zu werden. Dieses Programm trägt dazu bei, diese erhebliche Einstiegshürde abzubauen.

Laut US-Bundesstatistiken benötigt die Airline-Industrie jährlich etwa 14500 neue Piloten; die durchschnittliche jährliche Produktion neuer Piloten deckt jedoch nur etwa 44 Prozent des Bedarfs. In den USA werden jedes Jahr durchschnittlich 6335 neue Piloten ausgebildet, die von den Fluggesellschaften eingestellt werden können. Dies bedeutet, dass in der gesamten Luftfahrtindustrie 8165 Stellen unbesetzt bleiben. Und das, obwohl viele Fluggesellschaften die Pilotengehälter drastisch erhöht haben. Aufgrund des Mangels sind die Fluggesellschaften gezwungen, viele Strecken zu streichen und die Ticketpreise zu erhöhen, was die allgemeine Inflation weiter anheizt.

"In einigen Fällen sind die Strecken, die aufgrund des Pilotenmangels gestrichen werden, die einzigen kommerziellen Flugdienste zu diesen Städten", sagte Ornstein. "Wenn jetzt nicht gehandelt wird, könnte das US-Luftverkehrssystem für das nächste Jahrzehnt lahmgelegt werden. Es steht viel auf dem Spiel, sowohl für die Passagiere als auch für die US-Wirtschaft."

Dass immer weniger Piloten die Ausbildungspipeline verlassen, ist vor allem auf die Verordnung der Federal Aviation Administration (FAA) aus dem Jahr 2013 zurückzuführen, mit der die Zahl der Flugstunden, die angehende Piloten für ein ATP-Zertifikat benötigen, von 250 auf 1500 erhöht wurde. Nach Abschluss der Flugschule müssen neu lizenzierte Piloten unter Umständen bis zu 250000 Dollar zahlen, um genügend Flugstunden zu sammeln, um sich für eine kommerzielle Fluggesellschaft zu qualifizieren – und dieser Prozess dauert oft zwei bis drei Jahre.

"Kein anderes Land der Welt hat die 1500-Stunden-Regel übernommen. Dies führt dazu, dass viele ausländische Piloten mit Lizenz die USA überfliegen und einige der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt anfliegen können, obwohl sie von der FAA nicht als erfahren genug angesehen werden, um ein Verkehrsflugzeug zu fliegen", sagte Jonathan Ornstein.