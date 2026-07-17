Lüneburg entdecken: Weißes Gold und rote Rosen

Wir haben unsere treue Begleiterin, die Cessna 172, D-EGGL in Hildesheim reserviert, einen Tag Zeit und eine Wettervorhersage wie aus dem Bilderbuch – und so gar keine Ahnung, wohin es gehen könnte. So beginnt unsere Reiseplanung am Abend auf den letzten Drücker. Magdeburg, Braunschweig/Wolfsburg, Bremen, Schönhagen und so einiges mehr im erweiterten Umkreis kennen wir bereits. Beim Blick auf die Karte deutet Ilona auf Lüneburg, jene Hansestadt südlich von Hamburg, die wir bis dato kaum im Fokus hatten, die aber ausgesprochen hübsch sein soll. Was uns dazu einfällt, ist nicht gerade viel: Salz, eine TV-Serie und die nach der Stadt benannte Heide. Mal gucken, was es sonst noch zu entdecken gibt! Dass der Flugplatz nah am Zentrum liegt, ist ein ...