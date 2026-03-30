Sonex Aircraft ist insolvent

In einer Videobotschaft verkündete Mark Schaible, Geschäftsführer und Inhaber des US-amerikanischen Kitplane-Herstellers Sonex Aircraft die Insolvenz seines Unternehmens. Die Produktion wurde bereits eingestellt, Sonex Aircraft habe mit sofortiger Wirkung seine Pforten geschlossen, heißt es in dem Video.

Schaible spricht in der Botschaft persönlich zu seinen Kunden: "Hallo zusammen, ich bin Mark Schaible, Inhaber von Sonex. Ich wende mich heute an Sie, um Ihnen eine schlechte Nachricht mitzuteilen", beginnt seine Mitteilung.

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Umsatzrückgang, Liquiditätsengpass und Druck der Hausbank Die Entscheidung sei aufgrund eines starken Umsatzrückgangs notwendig geworden, zudem habe sich die Hausbank des Unternehmens geweigert, angesichts einiger unrentabler Jahre die Schulden weiterzuführen, heißt es weiter. Man sei gezwungen gewesen, die Entscheidung sehr plötzlich zu treffen, "da ein perfekter Sturm aus Druck seitens der Bank, ausbleibenden Verkäufen, steigenden Kosten, Konkurrenz durch die eigenen Flugzeuge auf dem Gebrauchtmarkt und der Realität der Liquiditätslage" es unmöglich gemacht habe, die Arbeit fortzusetzen. "Bitte seien Sie sich bewusst, dass wir mit aller Kraft dafür gekämpft haben, Sonex zum Erfolg zu führen", betont Schaible.

Zusätzliche Privatinsolvenz für Geschäftsführer Schaible Es sei "unglaublich schmerzhaft" für ihn, diese Nachricht überbringen zu müssen. Seine Frau und er würden zusätzlich zur Insolvenz des Unternehmens auch Privatinsolvenz anmelden und ums Überleben kämpfen, erklärte der ehemalige Geschäftsführer mit bewegter Stimme. "Wir haben alles gegeben, was wir diesem Unternehmen geben konnten."

Es ist bereits die zweite Insolvenz des Unternehmens. Sofern nicht in letzter Minute eine Investition oder ein Kauf von unerwarteter Seite erfolgen, ist diesmal jedoch keine Umschuldung möglich, da die Situation weitaus schwerwiegender zu sein scheint als bei der ersten Insolvenz.

Wohl keine Fertigstellung der Highwing-Bausätze Auch die Fertigstellung der Arbeiten, die für den Versand der Sonex-Highwing-Bausätze erforderlich sind, sei nur durch eine Investition von außen überhaupt noch möglich. Dieses Szenario hält Schaible selbst jedoch nicht für sehr wahrscheinlich. "Wir sprechen mit wichtigen Lieferanten und anderen Kontakten darüber, wie das möglicherweise funktionieren könnte, aber auch hier gilt: Es braucht jemanden außer John oder mir, um dies zu verwirklichen."