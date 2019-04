Die AERO 2019 ist voll im Gange – und der aerokurier ist mittendrin. Unser Fotograf Philipp Prinzing hat den Vormittag des ersten Messetages in Friedrichshafen in Bildform zusammengefasst.

Fotos sagen mehr als Worte: In unserer Bildergalerie nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch den ersten Messetag der AERO 2019 in Friedrichshafen. 757 Aussteller aus 38 Ländern sorgen für ein buntes Portfolio in allen Messehallen. Wer nicht selbst nach Friedrichshafen kommen kann, verpasst was – oder holt sich mit unserer Fotoshow die Eindrücke der Messe zu sich nach Hause. Viel Spaß beim Anschauen!