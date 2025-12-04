Florida Flyers nehmen zwei Tecnam P-Mentor in Empfang

Mit der P-Mentor-Flotte möchten die Florida Flyers die fliegerische Ausbildung auf einer einzigen Plattform anbieten – Schüler können ihre Ausbildung mit einem Flugzeugtyp bis hin zur Berufspilotenlizenz absolvieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich an unterschiedliche Avioniksysteme anzupassen, was die Schulung effizienter machen soll. Der italienische Hersteller Tecnam hat die zweisitzige P-Mentor so konzipiert, dass sie den Umstieg auf moderne Cockpits von Airlinern möglichst einfach macht. Der Übergang zu Umgebungen mit mehreren Besatzungsmitgliedern und zu fortgeschrittenen Flugoperationen soll erleichtert werden.

"Die Florida Flyers Flight Academy feiert stolz einen wichtigen Meilenstein mit der Ankunft ihres neuen Tecnam P-Mentor-Flugzeugs, dem ersten von zehn Exemplaren, die im Rahmen unseres laufenden Flottenerweiterungs- und Modernisierungsplans bestellt wurden. Dies unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, den Schülern fortschrittliche, sichere und effiziente Ausbildungsgeräte zur Verfügung zu stellen, die den höchsten globalen Standards entsprechen", sagte CEO Rainer Hueckels-Loeffeck.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer von Tecnam, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass die Florida Flyers Flight Academy Tecnam für die Erweiterung ihrer Flotte ausgewählt hat. Die P-Mentor ist eine bahnbrechende Neuerung für Flugschulen und bietet eine einzigartige Kombination aus moderner Technologie und hervorragenden Flugeigenschaften."

Die Florida Flyers Flight Academy mit Sitz in St. Augustine, Florida, ist eine Flugschule, die gemäß FAA Teil 141 und 61 betrieben wird und Ausbildungsgänge zum Privat- bis hin zu Berufspiloten und darüber hinaus anbietet.