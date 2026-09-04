Erstflug auf der Isle of Wight: Erste neue BN-2 Islander hebt ab

Am Donnerstag, 3. September, um 14:25 Uhr hob die Britten-Norman BN-2 vom Flughafen Bembridge auf der Isle of Wight ab. Das Flugzeug ist für den Government Air Service der Falklandinseln bestimmt und soll nach Abschluss der Erprobung an den Betreiber übergeben werden, teilte der Flugzeughersteller Britten-Norman Aerospace mit. Ende August wurde die Fertigstellung des Flugzeugs gefeiert.

Für Betreiber ist dieser Erstflug nicht nur ein symbolischer Meilenstein, sondern vor allem ein Signal für die künftige Liefersicherheit. Britten-Norman montiert die komplette Flugzeugzelle nun wieder in Bembridge – ausgehend von Einzelteilen und mit durchgängiger eigener Produktions- und Qualitätskontrolle. Ursprünglich wurden die Flugzeuge auf der Isle of Wight gebaut, später kamen die Teile aus Osteuropa und wurden am Firmenstandort Lee-on-Solent endmontiert. Mit der Rückverlagerung der Fertigung nach Bembridge gewinnt Britten-Norman die direkte Kontrolle über den gesamten Baufluss zurück und vermeidet den Transport großer Baugruppen quer durch Europa. Zudem lassen sich kundenspezifische Anforderungen einfacher in die Montage integrieren. Eine zweite Flugzeugzelle ist bereits in Arbeit.

Produktion läuft wieder an Britten-Norman strebt eine Produktion von acht Flugzeugen pro Jahr an. Einst wurden in Bembridge jährlich mehr als 30 "Islander" montiert; erfahrene Mitarbeiter schulen nun das neue Team für den erneuten Hochlauf. Die BN-2 absolvierte ihren Erstflug 1965, heute sind laut Hersteller rund 350 Exemplare in über 70 Ländern im Einsatz und haben etwa 20 Millionen Flugstunden gesammelt.