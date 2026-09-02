Dreifach-Zulassung für Embraer Phenom 300EV

Die brasilianische Zivilluftfahrtbehörde ANAC, die US-amerikanische Federal Aviation Administration (FAA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) haben die Zulassung für die im Juli vorgestellte Phenom 300EV erteilt. Die Phenom 300 ist nach Angaben des brasilianischen Herstellers seit 14 Jahren in Folge weltweit meistverkaufte Light Jet – seit seiner Indienststellung im Juli 2009 wurden mehr als 920 Exemplare ausgeliefert, teilte Embraer im Sommer mit. Die Auslieferung des neuen Modells soll laut einer Pressemitteilung im Jahr 2028 beginnen.

Die 300EV ist jetzt der größte Business Jet, der Garmins Notlandeautomatik an Bord hat. Das System, das bereits in kleineren Jets, Turboprops und den SEP-Modellen von Cirrus verfügbar ist, landet automatisch auf dem nächstgelegenen Flughafen, sollte der Pilot handlungsunfähig werden. Um diese Sicherheitsfeatures des Garmin G3000 Prodigy Touch-Cockpits, darunter automatische Bremsung und "Rudder-by-Wire"-Steuerung, zu ermöglichen, hat Embraer einen Multi-Purpose Electronic Controller (MEC) entwickelt, der zu verbessertem Flugverhalten, geringerer Arbeitsbelastung der Crew und einer vereinfachten Wartung beitragen soll. Die verbesserte Phenom 300EV ist laut Embraer zudem der schnellste und reichweitenstärkste Light Jet am Markt. Mit vier Passagieren an Bord schafft die neue Generation 2055 Nautische Meilen nonstop und erreicht eine Geschwindigkeit von Mach 0.8. Auch die Kabine hat vom Update profitiert. Internetanbindung über das Satellitennetzwerk von Gogo Galileo gibt es nun serienmäßig, während Kunden, die auf Starlink-Konnektivität setzen, dies demnächst über eine ergänzende Zulassung (STC) realisieren können. Im Rahmen des Updates wurde auch die Nutzlast erhöht.