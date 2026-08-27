Britten-Norman: Rollout der ersten neuen Islander

Die Qualität und Bedeutung mancher Dinge erkennt man mitunter erst, wenn sie nicht mehr da sind. So erging es der OFD, die jüngst versuchte, ihre Islander-Flotte durch die modernere Tecnam P2006 zu ersetzen – und dann zurückruderte. Klar, die Ausmusterung der BN-2 bei den Inselfliegern hatte handfeste Gründe, hauptsächlich war es die quasi nicht mehr vorhandene Ersatzteilversorgung, für kommerzielle Nutzer, die mit dem Fliegen Geld verdienen müssen, inakzeptabel.

Hoffnung für Betreiber Jetzt allerdings gibt es wieder Hoffnung für Unternehmen, die die Islander für ihre Robustheit und Wirtschaftlichkeit schätzten und noch immer schätzen. Denn Brittan-Norman feierte jüngst das Rollout der ersten, wieder vollständig in Großbritannien gebauten BN-2. Ursprünglich wurden die Flugzeuge im Bembridge auf der Isle of Wright, später wurden die Einzelteile in Osteuropa, vor allem in Rumänien, gefertigt und am Firmenstandort Lee-on-Solent endmontiert. Seit 2023 wurden die Produktionsschritte sukzessive wieder zurückgeholt nach Großbritannien, und der Rollout der ersten komplett in Bembridge gebauten BN-2 ist ein historischer Moment für Brittan-Norman.

AirTeamImages-Danish-Aviation In Deutschland flogen die mehrere Inselfluggesellschaften die Islander.

Der Erstflug ist laut Pressemitteilung für September geplant, nach Abschluss der Tests geht die Islander an den Falkland Islands Government Air Service.

Weitere Flugzeuge im Bau Während man im Bembridge die Heimkehr des Erfolgsmuster feiert, läuft die Produktion weiterer Maschinen. Ein zweiter Flugzeugrumpf durchläuft derzeit die Fertigungslinie, Komponenten für nachfolgende Flugzeuge befinden sich in der Herstellung. Für die Wiederaufnahme der Fertigung investierte Brittan-Norman in den letzten Jahren massiv in neue Maschinen, Werkzeuge und Anlagen und baute die Belegschaft aus – seit der Rückverlagerung der Produktion wuchs sie um 40 Prozent.

Britten-Norman Die gerade fertiggestellte Islander hier noch im Rohbau. Weitere Flugzeuge sind bereits in der Fertigung.