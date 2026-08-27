Britten-Norman: Rollout der ersten neuen Islander

Die Qualität und Bedeutung mancher Dinge erkennt man mitunter erst, wenn sie nicht mehr da sind. So erging es der OFD, die jüngst versuchte, ihre Islander-Flotte durch die modernere Tecnam P2006 zu ersetzen – und dann zurückruderte. Klar, die Ausmusterung der BN-2 bei den Inselfliegern hatte handfeste Gründe, hauptsächlich war es die quasi nicht mehr vorhandene Ersatzteilversorgung, für kommerzielle Nutzer, die mit dem Fliegen Geld verdienen müssen, inakzeptabel.
Hoffnung für Betreiber
Jetzt allerdings gibt es wieder Hoffnung für Unternehmen, die die Islander für ihre Robustheit und Wirtschaftlichkeit schätzten und noch immer schätzen. Denn Brittan-Norman feierte jüngst das Rollout der ersten, wieder vollständig in Großbritannien gebauten BN-2. Ursprünglich wurden die Flugzeuge im Bembridge auf der Isle of Wright, später wurden die Einzelteile in Osteuropa, vor allem in Rumänien, gefertigt und am Firmenstandort Lee-on-Solent endmontiert. Seit 2023 wurden die Produktionsschritte sukzessive wieder zurückgeholt nach Großbritannien, und der Rollout der ersten komplett in Bembridge gebauten BN-2 ist ein historischer Moment für Brittan-Norman.
Der Erstflug ist laut Pressemitteilung für September geplant, nach Abschluss der Tests geht die Islander an den Falkland Islands Government Air Service.
Weitere Flugzeuge im Bau
Während man im Bembridge die Heimkehr des Erfolgsmuster feiert, läuft die Produktion weiterer Maschinen. Ein zweiter Flugzeugrumpf durchläuft derzeit die Fertigungslinie, Komponenten für nachfolgende Flugzeuge befinden sich in der Herstellung. Für die Wiederaufnahme der Fertigung investierte Brittan-Norman in den letzten Jahren massiv in neue Maschinen, Werkzeuge und Anlagen und baute die Belegschaft aus – seit der Rückverlagerung der Produktion wuchs sie um 40 Prozent.
"Die Vorführung dieses Flugzeugs ist ein bedeutender Moment für das gesamte Britten-Norman-Team", sagte Richard Milne, Chief Operating Officer bei Britten-Norman. "Zu sehen, wie die erste Islander aus unserer ins Vereinigte Königreich zurückverlagerten Produktionslinie entsteht – von der Herstellung und Beschaffung der vielen Teile bis hin zur Vorführung –, ist ein Beweis für das Können und das Engagement aller Mitarbeiter in Bembridge. Wir konzentrieren uns nun voll und ganz darauf, die Bodentests abzuschließen und den Erstflug vorzubereiten." Kunden und Medienvertreter, so Milne, seien herzlich eingeladen, Bembridge zu besuchen und sich umzuschauen.