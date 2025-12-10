Erste Katana DA20i an die Aviation Academy Austria

Die Auslieferung erfolgte Ende November am Hauptsitz von Diamond Aircraft am Flugplatz Wiener Neustadt, wo auch die Aviation Academy Austria (AAA) beheimatet ist. Eine zweite von AAA bestellte DA20i soll Anfang 2026 übergeben werden. Darüber informiert der Hersteller in einer Pressemitteilung.

Als Reaktion auf eine wachsende Nachfrage von Flugschulen und privaten Eigentümern hat Diamond Aircraft nach eigenen Angaben bereits Anfang des Jahres 2025 die Produktion der Katana in Österreich wieder aufgenommen. Das aktuelle Modell verfügt über den Einspritzermotor Rotax 912 iSc3 Sport mit 74 kW (100 PS). Das Cockpit ist mit einem Garmin G500TXi ausgestattet.

"Dieses Flugzeug passt perfekt zu unserer Mission, modernste Trainingslösungen anzubieten. Dank seiner Kombination aus bewährtem Design und Spitzentechnologie können unsere Schüler das Beste erleben, was die moderne Flugausbildung zu bieten hat. Wir freuen uns darauf, die beiden neuen DA20i zu unserer bestehenden Flotte von sieben DA20i, vier DA40NG und zwei DA42NG-VI hinzuzufügen", sagte Oliver Karall, CEO der Aviation Academy Austria.