Cirrus Aircraft: Vision Jet in dritter Generation

Der G3 Vision Jet verfügt über ein neu gestaltetes Interieur mit hochwertigen Materialien und einer erweiterten Sitzplatzoption für sechs Erwachsene sowie ATC Datalink und über 30 Verbesserungen, die laut Medieninformation "eine neue Ära der intelligenten und sicheren Personal Aviation" einläuten sollen.

"Der G3 Vision Jet ist ein Beweis für unsere unermüdliche Innovationskraft, unsere kontinuierlichen Investitionen in die persönliche Luftfahrt und unsere Eigentümer, die effizient reisen möchten und dabei auf preisgekrönte Sicherheitsmerkmale wie das Cirrus Airframe Parachute Systemund Safe Return Emergency Autoland für ein beruhigendes Gefühl vertrauen", sagte Zean Nielsen, Chief Executive Officer von Cirrus. "Der Innenraum des G3 Vision Jet wurde mit Blick auf Exzellenz und Komfort entwickelt und bietet nun mehr Sitzplätze für eine erhöhte Einsatzfähigkeit. Das Cirrus Perspective Touch+ Cockpit verfügt über neue Funktionen zur Verringerung der Arbeitsbelastung des Piloten, darunter ATC Datalink und Alerts-Linked Checklists, während die neuen Cirrus Spectra™ Flügelspitzen die Rampe beleuchten."

Cirrus Aircraft Der SF50 Vision jet ist das meistverkaufte Flugzeug seiner Klasse.

Mehr Flexibilität in der Kabine Die Kabine der G3 soll mehr Flexibilität bieten als die der bisherigen Generationen des Vision Jets und bietet jetzt Platz für insgesamt sieben Insassen, konkret sechs Erwachsene und ein Kind. Verbaut sind neu gestaltete Sitze mit besserer Ergonomie, wobei die Sitze für Pilot und Co-Pilot mit einer Hand vom vorderen bis zum hinteren Anschlag verstellt und die Sitze in der zweiten sowie die Sitzbank in der dritten Reihe je nach Bedarf ein- und ausgebaut werden können. Dazu kommen Klapptische, Halterungen für persönliche Geräte und eine qualitativ verbesserte Innenausstattung.

Cirrus Aircraft Bis zu sechs Erwachsene und ein Kind finden Platz in der Kabine.

Wie von Cirrus gewohnt folgt die Innenraumgestaltung einem durchdachten Designkonzept, Käufer der G3-Flugzeuge können zusätzlich zum bisherigen Angebot zwei neue Standardfarben, fünf Premium-Farben und eine neue Kollektion von Arrivée-Farben wählen, die nun mit der SR-Serie abgestimmt sind.

Verbesserungen im Cockpit Auch im Cockpit hat Cirrus dezent renoviert. So verfügt der G3 Vision Jet über Perspective Touch+ Cockpit-Funktionen, die die Arbeitsbelastung des Piloten reduzieren, die Sicherheit erhöhen und die Produktivität maximieren. Dazu gehören ein ATC Datalink, über den Piloten per Textnachricht mit der Flugsicherung kommunizieren können, um Routenaktualisierungen, Höhenzuweisungen und mehr zu erhalten, automatische Datenbank-Updates, sodass die Flugdaten immer auf dem neuesten Stand sind und mit Warnmeldungen verknüpfte Checklisten, die in Situationen mit hoher Arbeitsbelastung, in denen Warn- oder Sicherheitsmeldung auftreten können, schnellen Zugriff auf relevante Informationen bieten. Weiterhin gehören Rollbahnführung und 3D SafeTaxi dazu, die das Situationsbewusstsein in Flughafenumgebungen mittels übersichtlicher Flughafen-Oberflächenkarten und Wegbeschreibungen für die Navigation verbessern.

Cirrus Aircraft Das Cockpit ist Cirrus-typisch modern und mit bester Avionik von Garmin ausgestattet.

Rein äußerlich fallen schließlich die neuen Flügelspitzen- und Landescheinwerfer vom Typ Cirrus Spectra auf, die laut Hersteller 2,7-mal heller als bisher strahlen, während das charakteristische Cirrus-Halo-Licht den Jet auf dem Rollfeld hervorhebt.