Cirrus Aircraft: Elftausend Exemplare der SR-Serie

Cirrus hat das 11.000. Flugzeug der SR-Serie ausgeliefert. Darüber informierte das Unternehmen aus Duluth, Minnesota, am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung. Das Jubiläumsflugzeug präsentiert sich in einem exklusiven, auffälligen Design, mit dem der Hersteller diesen Meilenstein zelebrieren will. "Das vom Cirrus Xi Design Studio entworfene Flugzeug ist inspiriert von zukunftsweisenden Trends, der Kunst der Bewegung und edlen, luxuriösen Farben und Materialien", heißt es. Das Design sei eine Kombination aus Eleganz, Sportlichkeit und durchdachten Details, die die Auslieferung von 11.000 Flugzeugen mit der Zahl Elf auf dem Rumpf, dem Heck und im Innenraum feiern. Die dunkelgrüne Lackierung von Vorderrumpf und Leitwerk, das Kennzeichen N11000 sowie Hochwertige Materialien in Vision Green, Concrete und mattem Carbon nennt cirrus als weitere Highlights.
Die N11000 gehört zur jüngsten Evolutionsstufe G7+ der Kolben-Einmots und verfügt neben den weiteren üblichen Annehmlichkeiten der SR-Serie über die Automatische Notlandefunktion Safe Return Emergency Autoland, das erste voll zertifizierte automatische Notlandesystem einer SEP.
"Die Auslieferung von 11.000 Flugzeugen der SR-Serie ist ein unglaublicher Meilenstein für Cirrus”, sagte Zean Nielsen, Chief Executive Officer von Cirrus. "Cirrus ist der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt, und unsere Flugzeuge verfügen über modernste Innovationen wie das Cirrus Airframe Parachute System (CAPS), die Avionik Perspective Touch+ und Safe Return Emergency Autoland, die weiterhin die Maßstäbe in der Branche Setzen und dafür sorgen, dass die Menschen mit Zuversicht fliegen können."