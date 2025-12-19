Cirrus Aircraft: Elftausend Exemplare der SR-Serie

Cirrus hat das 11.000. Flugzeug der SR-Serie ausgeliefert. Darüber informierte das Unternehmen aus Duluth, Minnesota, am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung. Das Jubiläumsflugzeug präsentiert sich in einem exklusiven, auffälligen Design, mit dem der Hersteller diesen Meilenstein zelebrieren will. "Das vom Cirrus Xi Design Studio entworfene Flugzeug ist inspiriert von zukunftsweisenden Trends, der Kunst der Bewegung und edlen, luxuriösen Farben und Materialien", heißt es. Das Design sei eine Kombination aus Eleganz, Sportlichkeit und durchdachten Details, die die Auslieferung von 11.000 Flugzeugen mit der Zahl Elf auf dem Rumpf, dem Heck und im Innenraum feiern. Die dunkelgrüne Lackierung von Vorderrumpf und Leitwerk, das Kennzeichen N11000 sowie Hochwertige Materialien in Vision Green, Concrete und mattem Carbon nennt cirrus als weitere Highlights.