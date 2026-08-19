Technoflug Piccolo: Kleiner Vogel – riesiger Spaß

Daumen der linken Hand am Starter, rechte Hand am Choke an der linken Bordwand. Ich drücke den roten Knopf, es orgelt, und plötzlich rumpelt der Solo los. Rengdegedengdegedengdengdengdeng. Schnell den Choke von Kaltstart auf Warm, die Drehzahl stabilisiert sich. Ich muss unglaublich lachen. Mein Vereinskamerad Felix, der neben mir steht, kapiert wahrscheinlich gar nicht, warum ich so feiere. Ich bin zwar ein Kind des Ostens, aber selber nie Moped gefahren. Schwalbe, Star und S51 kenne ich nur vom Sehen. Allerdings, der Sound hängt mir noch genauso im Ohr wie der Zweitakter-Mief in der Nase. Ich musste also wirklich erst in einen Piccolo steigen, um das Moped-Gefühl selbst zu erfahren, sprich: den rauen Lauf eines Zweitakters im niedrigen Drehzahlbereich....