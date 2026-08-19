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Technoflug Piccolo: Kleiner Vogel – riesiger Spaß

Technoflug Piccolo
Kleiner Vogel – riesiger Spaß

Der Piccolo von Technoflug ist ein Motorsegler für Piloten, die einfach, unkompliziert und unschlagbar günstig in die Luft kommen, aber nicht gänzlich auf den Segelflug verzichten wollen. Wer in die Piccolo-Fliegerei einsteigt, wird damit Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.08.2026
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Kleiner Vogel – riesiger Spaß
Foto: Jutta Scholz

Daumen der linken Hand am Starter, rechte Hand am Choke an der linken Bordwand. Ich drücke den roten Knopf, es orgelt, und plötzlich rumpelt der Solo los. Rengdegedengdegedengdengdengdeng. Schnell den Choke von Kaltstart auf Warm, die Drehzahl stabilisiert sich. Ich muss unglaublich lachen. Mein Vereinskamerad Felix, der neben mir steht, kapiert wahrscheinlich gar nicht, warum ich so feiere. Ich bin zwar ein Kind des Ostens, aber selber nie Moped gefahren. Schwalbe, Star und S51 kenne ich nur vom Sehen. Allerdings, der Sound hängt mir noch genauso im Ohr wie der Zweitakter-Mief in der Nase. Ich musste also wirklich erst in einen Piccolo steigen, um das Moped-Gefühl selbst zu erfahren, sprich: den rauen Lauf eines Zweitakters im niedrigen Drehzahlbereich....