Brian Rohloff übernimmt: Wechsel an der Spitze von Textron Aviation

27 Jahre stand Ron Draper an der Spitze des Flugzeugherstellers Textron Aviation, nun verabschiedet er sich in den Ruhestand und übergibt zum 31. August die Geshäfte an seinen Nachfolger Brian Rohloff. Dieser hatte im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen bei Textron Aviation in den Bereichen Kundensupport, Vertrieb, Lieferkette und Qualität inne und verfügt somit über einen breiten Überblick über das gesamte Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Brian ist eine bewährte Führungskraft, die ein tiefes Verständnis für unser Geschäft, unsere Produkte, unsere Kunden und unsere Branche mitbringt. Während seiner 29-jährigen Karriere bei Textron Aviation hat Brian in verschiedenen Funktionen starke Führungsqualitäten bewiesen und vertrauensvolle Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten aufgebaut. Ich bin zuversichtlich, dass er auf dem soliden Fundament von Textron Aviation aufbauen und das Unternehmen zu Wachstum und anhaltendem Erfolg führen wird", kommentierte Lisa Atherton, Präsidentin und CEO des Mutterkonzerns Textron Inc. den Wechsel.