Bristell B23 ist jetzt auch in den USA zertifiziert

BRM Aero hat die bestehende EASA-Zulassung um die FAA-Zertifizierung nach Part 23 erweitert. Auf dieser Basis möchte der tschechische Flugzeughersteller seinen zweisitzigen Ganzmetall-Tiefdecker bei Flugschulen und Privatpiloten auf weiteren Märkten weltweit vermarkten, heißt es sinngemäß in einer Pressemitteilung. Seit 2009 wurden laut Hersteller mehr als 1100 Bristell-Flugzeuge auf vier Kontinenten ausgeliefert, die sich vor allem im Schulungsbetrieb bewährt haben.

Das Unternehmen plant, die Zertifizierung in den USA auf die gesamte B23-Familie auszuweiten, einschließlich der Versionen mit den Rotax-Motoren 912iS, 915iS, 916iS und IFR-Varianten. Der Bristell B23 ist serienmäßig ist mit Garmin-Glascockpit ausgestattet, ihre maximale Abflugmasse beträgt 750 Kilogramm. Bristell stärkt seine internationale Präsenz durch mehr als 30 Händler weltweit, unterstützt durch ein globales 24-Stunden-Ersatzteilversandsystem.