BHS Helicopterservice stellt ein

Sales Manager & Head of Ground Operations (m/w/d)

Im Jahr 2008 gegründet, ist BHS Helicopterservice auf VIP- und Business-Hubschrauberflüge spezialisiert. Mit dem Erwerb der DC Aviation Switzerland haben das Unternehmen ihr Leistungs- und Servicespektrum in Deutschland und in der Schweiz erweitert. Zur Verstärkung des Teams am Standort Bamberg sucht BHS Helicopterservice zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Sales Manager & Head of Ground Operations (m/w/d).