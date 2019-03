Wie in den Vorjahren ist auch 2019 der Messebesuch direkt über den Bodensee-Airport Friedrichshafen möglich. Das Slot-System soll erneut für Planbarkeit und geordneten Flugbetrieb sorgen. Das Anmeldeportal öffnet am 27. März.

Seit einigen Jahren regelt der Flughafen Friedrichshafen den Besucheransturm zur Messe mit einem Slotverfahren. Jeder Pilot, der an den Messetagen vor 19:20 Uhr mit dem eigenen Flugzeug anreisen will, benötigt dafür einen Slot. Bei Anflug ohne Slot ist je nach Flugaufkommen die Landung nicht möglich, oder es wird eine Post-Slot-Gebühr in Höhe von 50 Euro fällig. In der Zeit von 19.20 Uhr bis 22.00 Uhr LT ist bei VFR-Flügen kein Slot, aber eine PPR-Anmeldung notwendig. Aus diesem Grund empfehlen die Friedrichshafener Fluglotsen, möglichst am Abend vor dem Messebesuch anzureisen, weil man so deutlich weniger Stress hat.

In der Slotgebühr von 35 Euro sind Landegebühr, Handling und Abstellen sowie der Shuttle zur Messe enthalten, zudem erhält der PIC für den Anreisetag freien Eintritt zur Messe. Die Slotvergabe ist ab Mittwoch, dem 27. März, 6 Uhr Ortszeit, auf der Website des Bodensee-Airport Friedrichshafen möglich.

Auch 2019 kooperiert die Messe wieder mit den Flugplätzen Markdorf, Mengen, Leutkirch und Konstanz, auf denen Kleinflugzeuge, UL und Motorsegler landen können und von wo aus Shuttles zur AERO angeboten werden. Die jeweiligen Modalitäten veröffentlichen wir im AERO-Special in der April-Ausgabe des aerokuriers.