Logbuch: Mit der Junkers A50 über Europa

Die Junkers A50 Junior ist eine Zeitmaschine, die ihren Piloten trotz modernster Technik in die Ära versetzt, in denen Flieger verwegene Gestalten waren, die in offenen Cockpits, die Nase im Wind, zu ihren Abenteuern aufbrachen. Claus Cordes, Lufthansa-Kapitän im Ruhestand, Präsident des DAeC und passionierter Segel- und Motorflieger, hat solch ein Abenteuer zu seinem persönlichen gemacht und sich damit einen Traum erfüllt.

Gestartet beim Hugo-Junkers-Fest im Juni 2025 in Dessau, flog Cordes innerhalb von 42 Tagen 14.000 Kilometer über zwölf Länder und landete Schließlich in Oberschleißheim. Immer wieder dabei: Philipp Prinzing, Chefredakteur des aerokurier-Schwestermagazins Klassiker der Luftfahrt, der diese einzigartige Reise in Bild und Video dokumentierte.

Lars Reinhold Auf der AERO 2026 wurde das Buch vorgestellt. Philipp Prinzing (links) posiert gemeinsam mit Charlotte Junkers, Urenkelin von Hugo Junkers, und Claus Cordes vor der A50 Heritage.

Aus Cordes' Tagebuchnotizen und Prinzings Fotos ist nun ein eindrucksvolles Buch mit dem Titel "Mit der Junkers A50 quer durch Europa" entstanden. Auf 224 Seiten berichtet der Pilot über die Planung der einzelnen Etappen und fliegerische Herausforderungen unterwegs genauso wie über die Begegnungen mit Menschen auf Flugplätzen auf dem ganzen Kontinent. Prinzings Fotos fangen zudem die Stimmungen ein, zeigen die A50 und ihren Piloten bei Sonnenschein und Dreckswetter, bei Maintenance und Planung.