JU 52: Neueröffnung Schlemmen in Arnsberg-Menden

Der Mendener Unternehmer Ulrich Leo Bettermann, Eigentümer des Flugplatzes, vergibt den gastronomischen Betrieb künftig nicht mehr an einen Pächter, sondern übernimmt das Objekt in Eigenregie. Das Küchen- und Service-Team seines Restaurants "Le Marron" in Menden-Bösperde und einige neu gewonnene Mitarbeiter kümmern sich ab sofort auch um die Gäste im JU 52, heißt es in einer Pressemitteilung. Los geht es am heutigen Mittwoch, 15. Juli 2020.

Trotz der Corona-Krise hat die Unternehmensgruppe OBO Bettermann in den vergangenen Wochen in die Erneuerung, teilweise Überdachung und neue Möblierung der Terrasse für die Außengastronomie des JU 52 investiert. Von dort können Besucher des Cafés und Restaurants wettergeschützt die Flugzeuge beobachten. Zudem erlaubt die gläserne Fassade des JU 52 den Blick auf den Spielplatz. Vor Ort gibt es zudem einen Flugsimulator "Redbird FMX". Das Lokal bietet außerdem Räume für Feiern und Seminare sowie eine Kegelbahn. An die Gastronomie angeschlossen ist ein Hotel mit vier Einzel- und sechs Doppelzimmern.

Neu gestaltet wurde auch die Speisekarte: Von Süßkartoffel-Pommes und Schnitzel über Suppen und Salate bis hin zu Kalbsrücken und Rumpsteak reicht das Spektrum. Auch Meeresfrüchte und Fisch stehen auf der Karte. Zudem sind wechselnde Tages- und Wochengerichte im Angebot. Zum Kaffeetrinken am Nachmittag bietet das JU 52 hausgemachten Kuchen und Torten, belgische Waffeln mit süßen Beilagen und Eisspezialitäten.

Das JU 52 hat ab sofort täglich – außer montags – zwischen 12 und 21 Uhr geöffnet. Aufgrund der Corona-Maßnahmen bittet das Team vorab um telefonische Anmeldung, um die maximale Anzahl der Gäste nicht zu überschreiten.