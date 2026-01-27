Gulfstream-President Mark Burns ist eine lebende Luftfahrt-Legende

Es ist eine besondere Ehre für Mark Burns, President von Gulfstream Aerospace: Während der 23. jährlichen Verleihung der Living Legends of Aviation Awards wurde er am 23. Januar 2026 in Beverly Hills, Kalifornien, in die Riege der "Living Legends of Aviation" aufgenommen. Das Bild zeigt ihn mit John Travolta, seines Zeichens "Official Ambassador of Aviation". Vor zwei Jahren, im Januar 2024, erhielt Mark Burns bereits den Lifetime Aviation Industry Leader Award. Darüber informiert Gulfstream Aerospace in einer Pressemitteilung.

Die "Living Legends of Aviation Awards", die von der Kiddie Hawk Air Academy ins Leben gerufen wurden, wurden 2003 eingeführt, um Personen zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag zur Luftfahrt geleistet haben. Gemeint sind Unternehmer, Innovatoren, Branchenführer, Astronauten, Rekordbrecher, Piloten, die zu Berühmtheiten geworden sind, und Berühmtheiten, die Piloten geworden sind, wie es in der Mitteilung heißt. Jedes Jahr werden die neuen Mitglieder und Preisträger von den Living Legends of Aviation-Komitees ausgewählt.