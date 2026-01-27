Gulfstream-President Mark Burns ist eine lebende Luftfahrt-Legende

Es ist eine besondere Ehre für Mark Burns, President von Gulfstream Aerospace: Während der 23. jährlichen Verleihung der Living Legends of Aviation Awards wurde er am 23. Januar 2026 in Beverly Hills, Kalifornien, in die Riege der "Living Legends of Aviation" aufgenommen. Das Bild zeigt ihn mit John Travolta, seines Zeichens "Official Ambassador of Aviation". Vor zwei Jahren, im Januar 2024, erhielt Mark Burns bereits den Lifetime Aviation Industry Leader Award. Darüber informiert Gulfstream Aerospace in einer Pressemitteilung.
Die "Living Legends of Aviation Awards", die von der Kiddie Hawk Air Academy ins Leben gerufen wurden, wurden 2003 eingeführt, um Personen zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag zur Luftfahrt geleistet haben. Gemeint sind Unternehmer, Innovatoren, Branchenführer, Astronauten, Rekordbrecher, Piloten, die zu Berühmtheiten geworden sind, und Berühmtheiten, die Piloten geworden sind, wie es in der Mitteilung heißt. Jedes Jahr werden die neuen Mitglieder und Preisträger von den Living Legends of Aviation-Komitees ausgewählt.
Burns kam 1983 als CAD-Operator zu Gulfstream und war in verschiedenen Bereichen des Unternehmens tätig, bevor er im Juli 2015 zum Präsidenten ernannt wurde. Unter seiner Regie hat Gulfstream seine Modellpalette rundum erneuert und den Bereich Kundendienst ausgebaut. Burns ist außerdem Executive Vice President von General Dynamics, der Muttergesellschaft von Gulfstream. Er stammt aus Savannah, Georgia, dem Stammsitz des Unternehmens. Seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau erwarb er an der Georgia Southern University. Er ist zudem Mitglied des Vorstands der Herstellervereinigung General Aviation Manufacturers Association (GAMA) sowie Mitglied des Beirats der National Business Aviation Association (NBAA).