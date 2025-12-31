Anmelden
Grüße aus der Redaktion: Allzeit gute Landungen für 2026

Allzeit gute Landungen für 2026

Die aerokurier-Crew wünscht allen Pilotinnen und Piloten ein gutes Fliegerjahr 2026. Wir bleiben am Ball und machen für euch weiter guten Luftfahrtjournalismus.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.12.2025
Foto: Anika Holtermüller via Gemini

Ein ereignisreiches Jahre geht zu Ende, und das ist traditionell der richtige Moment, mal innezuhalten und zufrieden auf das Erreichte zurückzublicken. Wir möchten uns bei all unseren Lesern für ihre Treue bedanken, aber auch für Themenideen und sachliche Kritik an unserer Arbeit. Und wir versprechen euch, dass wir weiterhin unserer Linie treu bleiben, handwerklich guten Luftfahrtjournalismus zu machen und vor allem Institutionen und Behörden auf die Finger zu schauen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die der Luftfahrt nicht zuträglich sind.

In diesem Sinne die besten Wünsche für 2026 und allzeit gute Landungen!