Grüße aus der Redaktion: Allzeit gute Landungen für 2026

Ein ereignisreiches Jahre geht zu Ende, und das ist traditionell der richtige Moment, mal innezuhalten und zufrieden auf das Erreichte zurückzublicken. Wir möchten uns bei all unseren Lesern für ihre Treue bedanken, aber auch für Themenideen und sachliche Kritik an unserer Arbeit. Und wir versprechen euch, dass wir weiterhin unserer Linie treu bleiben, handwerklich guten Luftfahrtjournalismus zu machen und vor allem Institutionen und Behörden auf die Finger zu schauen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die der Luftfahrt nicht zuträglich sind.