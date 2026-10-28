Giovanni Pascale Langer ist neuer Tecnam-Chef

Der Verwaltungsrat des italienischen Flugzeugherstellers Tecnam – mit vollem Namen heißt das Unternehmen Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A. – hat Giovanni Pascale Langer mit Wirkung zum 8. Oktober 2026 einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt. Paolo Pascale Langer, der Tecnam in den letzten Jahrzehnten geleitet und dessen Wachstum sowie internationale Etablierung begleitet hat, übernimmt das Amt des Präsidenten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit diesem Wechsel übernimmt die dritte Generation der Familie Pascale das Ruder in dem Luftfahrtunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1948 zurückreichen. Unter der Führung von Paolo Pascale hat sich Tecnam nach eigener Einschätzung zu einem der weltweit führenden Hersteller in der allgemeinen Luftfahrt entwickelt, mit über 8500 ausgelieferten Flugzeugen in mehr als 60 Länder.

Der 1991 geborene Giovanni Pascale Langer startete seine Laufbahn bei Tecnam als Auszubildender zum Monteur. Er arbeitete an der Fertigung sowie in verschiedenen Unternehmensabteilungen. Als Berufspilot, der seine Lizenz zunächst in den USA und anschließend in Italien erworben hat, verbindet er industrielles Produktwissen mit der Erfahrung eines Piloten, informiert Tecnam. 2019 wurde er zum Geschäftsführer ernannt und arbeitete an der Seite von Paolo Pascale in der Unternehmensleitung, wo er die Entwicklung auf internationalen Märkten leitete.

Als CEO will Giovanni Pascale Langer vier Schwerpunkte setzen: Stärkung der internationalen Positionierung, Ausbau des Produkt- und Dienstleistungsangebots, Beschleunigung der Digitalisierung und Weiterentwicklung der industriellen Prozesse. Das Label "Made in Italy" soll dabei einen hohen Stellenwert haben.

"Im Cockpit sagen wir bei der Übergabe der Steuerung: ‚Du hast die Kontrolle‘. Heute sage ich das zu Giovanni – voller Zuversicht und Stolz. Er hat dieses Handwerk von der Pike auf gelernt und sich im Laufe der Jahre bei unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern in Italien und auf der ganzen Welt als anerkannte Führungspersönlichkeit etabliert. Er verfügt über die Kompetenz, die Weitsicht und den Charakter, um Tecnam am Fliegen zu halten – mit dem Ehrgeiz und der Entschlossenheit, immer weiter voranzukommen. Ich werde ihm weiterhin zur Seite stehen", sagte Paolo Pascale Langer.