Electra Ultra Short landet auf Heliport in Manhattan

30 Knoten im Endanflug, volle Klappen, dann eine derart kurze Landung, dass sogar ein Hubschrauberlandeplatz ausreichend ist. Dem mit acht Propellern ausgestatteten hybrid-elektrischen Ultra-Short-Flugzeug ist am Downtown Skyport in Lower Manhattan vermutlich die erste Landung eines Flächenflugzeugs ohne Senkrechtstartfähigkeiten auf diesem Hubschrauberlandeplatz gelungen, informiert der Hersteller Electra.aero in einer Pressemitteilung. Bei der Vorführung in New York kam Electras zweisitziger Technologiedemonstrator EL2, Kennzeichen N30IEL, zum Einsatz.

Eine neue Form der Mobilität Das am Montag, 26. Oktober, live im Internet übertragene Flieger-Spektakel gehört zu Electras Aktion "Life Beyond Runways". Unter dem Slogan "Direct Aviation" möchte das Unternehmen ein neues Modell für regionale Mobilität etablieren, bei dem Passagiere ohne Staus auf der Straße und überfüllte Flughäfen direkt zu ihrem Zielort befördert werden sollen. Bereits im vergangenen Jahr habe es Vorführungen mit einer wachsenden Zahl von Partnern gegeben. Dazu zählen laut Electra Luftfahrt- und Flughafenbehörden, FBO-Betreiber, Immobilienentwickler sowie mehr als 60 Fluggesellschaften.

Die Ultra-Short-Flugzeuge kombinieren ein hybrid-elektrisches Antriebssystem mit so genannter Blown-Lift-Technologie. Dabei werden Flügel und Klappen durch die acht Elektromotoren für mehr Auftrieb angeblasen.

Das Ziel ist ein Neunsitzer Die für bis zu neun Passagiere ausgelegte EL9 befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und soll Ende 2027 erstmals fliegen. Dann soll sie zusammen mit Partnern auch in Norwegen erprobt werden. Angestrebt werden Start- und Landestrecken von rund 46 Metern – so soll bestehende Infrastruktur wie Hubschrauberlandeplätze, Felder und Parkplätze genutzt werden, ohne dass der Bau neuer Start- und Landebahnen erforderlich sei. Laut Hersteller besteht der Antriebsstrang aus einem nicht näher benannten Turbogenerator für den Reiseflug, der die Akkus für Start und Landung auflädt (was auch am Boden möglich ist). Das System kann mit nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen oder Wasserstoff betrieben werden, heißt es. Die Reichweite des Neunsitzers soll bei Überführungsflügen bis zu 1100 Nautischen Meilen betragen. Im Fokus stehen sowohl kommerzielle als auch militärische Missionen.

"Heute haben wir in der Innenstadt von Manhattan Luftfahrtgeschichte geschrieben, indem wir ein Starrflügelflugzeug auf einem Hubschrauberlandeplatz gelandet haben. Genau diese Fähigkeit wird die Art und Weise, wie Menschen in unserem Land reisen, grundlegend verändern, indem sie schneller und einfacher an ihre Ziele gelangen. Noch interessanter ist, dass wir dafür keine neue Start- und Landebahn bauen mussten. Wir haben mit Partnern zusammengearbeitet, die in der bestehenden Infrastruktur neue Möglichkeiten sehen", sagte Marc Allen, CEO von Electra.

Electra.aero mit Hauptsitzt in Manassas, Virginia, bezeichnet sich selbst als innovatives Luft- und Raumfahrtunternehmen, das hybrid-elektrische Ultra-Short-Flugzeuge entwickelt und herstellt.