Fotoworkshop "Behind the Lens": Air-to-Air-Fotografie von den Besten lernen

Was wären aerokurier, Flug Revue und Klassiker der Luftfahrt ohne spektakuläre Flugaufnahmen? Bundeswehr-Jet im Steigflug mit vollem Nachbrennerschub, Cessna oder Cirrus beim dynamischen Kurven mit reichlich Schräglage oder ein Doppeldecker im Licht der untergehenden Sonne – unsere Fotos vermitteln gleichsam technische Faszination und die mit der Luftfahrt generell verbundene Emotion.

Für unsere Magazine arbeiten einige der besten Luftfahrtfotografen der Welt, ihre Expertise haben sie sich über Jahre in unzähligen Fotoflügen angeeignet. Und im Workshop "Behind the Lens", der am 20. und 21. Juni dieses Jahres am Flugplatz Bienenfarm westlich von Berlin stattfindet, lassen sie Interessierte an ihren Erfahrungen teilhaben.

Der zweitägige Kurs vermittelt als Rundum-Sorglos-Paket theoretische und praktische Grundlagen zu Air-to-Air-Shootings sowie zur Fotografie von Flugzeugen am Boden.

Samstag ab 9 Uhr: Anreise

9.15 Uhr: Onboarding

10.00 Uhr: Kursbeginn

10.00 Uhr – 12.30 Uhr: Theorie 1 (Bildgestaltung, Bildsprache, Boden und Air to Air)12.30 Uhr: Mittagessen

13.30 Uhr – 15.30 Uhr: Theorie 2 (Kameratechnik, Anforderungen, Bildgestaltung, Bildsprache Bodenfotografie)15.30 Uhr Kaffeepause16.00 Uhr – 18.30 Uhr: Praxis 1 (Bodenfotografie)

18.30 Uhr: Ende des ersten Kurstages mit anschließendem gemeinsamen Abendessen

Sonntag 9.00 Uhr: Kursbeginn mit Air to Air Flügen12.00 Uhr: Mittagspause 13.00 Uhr: Zeit zum Sichten und Auswählen der eigenen Bilder

14.00 Uhr: Nachbesprechung und Kür der besten Bilder

15.00 Uhr: Abreise

Anforderung an die Kameraausrüstung der Teilnehmer:

DSLR oder modernes spiegelloses System (Nikon Z. o.Ä.)

27-70mm Objektiv (oder vergleichbar) möglichst lichtstark

70-200mm Objektiv 2.8 wenn möglich

Laptop mit Fotobearbeitungssoftware Zwei Oldies vor der Linse Als Fotomotive haben die Veranstalter wie schon in den Vorjahren spannende Flugzeugmuster organisiert. Zum einen werden zwei North American T-6 Texan vor Ort sein. Die T-6 galt als "The pilot Maker" und steht so sehr wie kein anderes Muster für die Flugausbildung der US Luftwaffe des Zweiten Weltkriegs. Egal ob Bomber- oder Jägerpilot – benahe jeder Aspirant absolvierte Flüge im Cockpit der T-6, und noch heute gehen angehende Warbird-Piloten diesen Weg. Im Workshop haben die Teilnehmer dieses Mal die Möglichkeit, gleich zwei dieser historischen Trainer in Formation zu fotografieren.

Philipp Prinzing Die T-6 ist ein bulliger Militärtrainer mit 600 PS starkem Sternmotor.

Weiterhin ist eine Messerschmitt Bf 108 auf der Bienenfarm zu Gast. Die "Taifun" war nicht nur ein Verbindungsflugzeug im Dienst der Luftwaffe, sondern auch ein kommodes Reiseflugzeug und Basis für etliche Rekordflüge. Elly Beinhorn wurde berühmt, als sie mit einer 108 an einem Tag drei Kontinente überquerte. Daraufhin verpasste sie der Messerschmitt-Konstruktion den Beinamen Taifun.

Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung Die Bf 108 war ihrer Zeit technisch um viele Jahre voraus.