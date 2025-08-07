Fly-in Friedrichshafen: Flugwochenende am Dornier Museum

Der Flughafen Friedrichshafen gehört mit seiner Lage direkt am Bodensee und am Fuße der Alpen zu den Destinantionen für Piloten, die das Prädikat "lohnenswert" absolut verdient haben. Eine gute Möglichkeit für einen Besuch bietet sich am 9. und 10. August, wenn das hier ansässige Dornier Museum zu seinem Flugwochenende einlädt.

Rund 50 Gastflugzeuge weist die Liste auf der Website des Museums bereits aus, daraunter zahlreiche historische Muster wie An-2, T-6, Do 27 und verschiedene Piper- und Cessna-Typen. Zu den besonderen Gästen zählen Messerschmitt Bf-109F, P-51 Mustang und ein A400M der Bundeswehr, der auch von innen besichtigt werden kann.

Bundeswehr Der A400M macht auch am Boden mächtig Eindruck.



Während des ganzen Wochenendes sind Flugvorführungen und Kunstflüge geplant, für Besucher gibt es Zahlreiche Gelegenheiten, in Flugzeugen und Hubschraubern einen Mitflug über dem Bodensee zu erleben. Auch der lokale Luftsportclub hält Angebote für Schnupperflüge bereit.

Dornier Museum Gäste können den Bodensee aus der Vogelperspektive erleben.



Schließlich bietet der Bodensee Airport die Chance, im Rahmen von Führungen einen Blick hinter die Kulissen des Flughafenbetriebs zu werfen.

Wer den Weg nach Friedrichshafen auf sich nimmt, dem sei zudem ein Besuch im Zeppelin-Museum empfohlen. Die kurze Busfahrt in die Innenstadt lohnt sich, denn die Ausstellung, die sich mit dem Wirken Ferdinand Graf von Zeppelins, seinen Konstruktionen und der Luftfahrtgeschichte der Stadt beschäftigt, ist außergewöhnlich gut kuratiert.

Rolf Schwark Tradition und Zukunft - kaum ein Luftfahrzeug verbindet beides besser als der Zeppelin NT.

