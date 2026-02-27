Neues Antriebskonzept für Smartflyer

Vor rund einem Jahr präsentierte das Schweizer Unternehmen Smartflyer seinen Prototyp SFX-1 mit hybrid-elektrischem Antrieb erstmals auf der AERO in Friedrichshafen. Wie das Startup nun in einer Pressemitteilung meldet, soll demnächst eine intensive Test- und Entwicklungsphase des Prototyps mit einem neuen Antriebskonzept beginnen. Aktuell würden umfassende Systemtests durchgeführt, um den Prototypen optimal auf die bevorstehende Groundtest-Phase im Sommer 2026 vorzubereiten, heißt es in der Mitteilung.

Robuste Plattform für Erstflug Die Tests sollen unter anderem die Validierung der Bordelektronik, das Energiemanagements sowie die sicherheitsrelevanten Systemarchitektur umfassen. Ziel sei es, eine robuste Plattform für die anschließende Flugerprobungen zu schaffen, die mit dem Erstflug im Herbst beginnen soll.

Neuer Batterie-Lieferant Der Erstflug der SFX-1 war ursprünglich für das Jahr 2025 geplant. Im Zuge der Weiterentwicklung des elektrischen Antriebssystems habe man sich jedoch für einen strategischen Wechsel des Batterielieferanten entschieden. Die Entscheidung sei zugunsten von H55 gefallen, einem ebenfalls in der Schweiz ansässigen Startup für elektrische Antriebstechnologien. H55 strebt als erster Anbieter die Zertifizierung eines Batteriesystems nach CS-23 an.

Entscheidung für langfristige Entwicklung Durch den Wechsel bei der Antriebstechnologie und den damit verbundenen Anpassungen in der Systemintegration habe sich die Verfügbarkeit der Batterien bis ins Frühjahr 2026 verzögert, erklärte Smartflyer. Diese Entscheidung stärke langfristig die technologische Basis und Zertifizierungsstrategie der SFX-1, so der Hersteller.