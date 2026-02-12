eVTOL für die Luftrettung

Ein futuristisch anmutendes Fluggerät sorgt derzeit für Aufsehen: Der Prototyp eines Münchner Startups hat eine Tragfläche von 16 Metern Spannweite und ein Abfluggewicht von 2735 Kilogramm. Damit ist das hybrid-elektrische eVTOL mit dem Namen Romeo eines der bislang größten und schwersten seiner Art in Europa. Die Entwicklung ist bereits so weit fortgeschritten, dass der Hersteller ERC Systems nun mit der Flugerprobung beginnt. Bei der DRF Luftrettung könnte der Senkrechtstarter in Zukunft für Krankentransporte und andere Aufgaben eingesetzt werden. Die Organisation meldete den Beginn der Flugerprobung in einer Pressemitteilung. Die DRF Luftrettung begleitet und unterstützt die Entwicklung des Fluggeräts von ERC Systems im Rahmen einer engen Kooperation.

Künftige Ergänzung der Hubschrauberflotte Dr. Krystian Pracz, CEO der DRF Luftrettung, unterstrich die fortgeschrittene Entwicklung des Projekts: "Der erfolgreiche Erstflug des Prototyps Romeo markiert den Übergang vom Konzept zur praktischen Erprobung", betonte er. Als zentraler strategischer Partner von ERC System bringe die DRF Luftrettung ihre medizinische, technische und flugbetriebliche Expertise aus über fünf Jahrzehnten Erfahrung in der Luftrettung in dieses Projekt ein, so Pracz. Man sei überzeugt, dass der hybrid-elektrische Drehflügler in den 2030er-Jahren einen festen Platz in der Flotte der DRF Luftrettung einnehmen wird. Er könne eine sinnvolle Ergänzung zur etablierten Luftrettung mit Rettungshubschraubern sein.

Transportflüge ohne notfall-medizinisches Personal Fluggeräte wie der ERC-Prototyp könnten besonders beim Transport von Patienten, also bei Verlegungen zwischen Kliniken, eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung. Auch im sogenannten post-primären Transport sei großes Potenzial vorhanden. Damit ist beispielsweise die zeitkritische Verlegung nach der Erstversorgung gemeint, bei der weder ein Notarzt an Bord noch eine notfallmedizinische Betreuung während des Flugs erforderlich ist.