Aura Aero: Demonstrator Cassio S fliegt unter dem Namen X-Volt wieder

Nur zwei Monate nach der Übernahme der Vermögenswerte von VoltAero hat der Französische Flugzeugbauer Aura Aero den hybrid-elektrischen Demonstrator Cassio S am Flughafen Rochefort wieder in die Luft gebracht – unter seinem neuen Namen "X-VOLT". Das noch junge Unternehmen um den charismatischen Gründer und CEO Jérémy Caussade hat sich bisher mit der Entwicklung und Markteinführeung der SEP Integral einen Namen gemacht – und mit seinen Ambitionen im Bereich Elektroflug früh die Ambitionen für die eigene Weiterentwicklung kommuniziert.

Filip Modrzejewski Die Integral R ist bereits EASA-zertifiziert und in den Markt eingeführt, die Bugrad-Variante Integral S befindet sich in der Zulassung. Die Integral E ist aktuell ein Technologieträger mit Elektroantrieb.

Die X-Volt ist als einer der ersten hybrid-elektrischen Demonstratoren, der umfangreiche praktische Flugerfahrung gesammelt hat, nun ein wertvolles technologisches Kapital für die nächsten Schritte bei Aura Aero. Die in den Tests ermittelten Daten, einige patentierte Technologien und die Erkenntnisse aus mehreren Jahren Flugerprobung werden die von Aura Aero im Rahmen der Entwicklung der Integral E gemachten Erfahrungen ergänzen und so die Arbeit an der ERA, einem 19-sitzigen hybrid-elektrischen Commuter-Flugzeug, voranbringen, heißt es in einer Pressmitteilung des Unternehmens. So soll X-VOLT als fliegender Testträger für ERA-Antriebstechnologien dienen und die Entwicklung des neuen Musters, dessen erstflug für 2027 geplant ist, entscheidend voran bringen.

Ausgestattet mit Elektromotoren von Safran ENGINeUS, die auch für das ERA-Projekt ausgewählt wurden, soll X-VOLT es Aura Aero ermöglichen, wichtige Komponenten des zukünftigen Antriebssystems des Flugzeugs unter realen Flugbedingungen zu testen, bevor sie in den Prototypen integriert werden. Weiterhin soll der Demonstrator in der Lage sein, Luftfahrtsysteme, die im eigenen Hause oder von Industriepartnern entwickelt wurden, zu integrieren und im Flug zu erproben.

Mit mehr als 350 von X-VOLT und Integral E absolvierten Hybrid- oder Elektroflügen greift Aura Aero auf die Erfahrungen zweier wegweisender Programme zurück, um die Entwicklung einer neuen Generation von elektrischen und hybrid-elektrischen Flugzeugen zu beschleunigen, heißt es weiter.

VoltAero, Cassio und die Insolvenz VoltAero wurde 2017 von Ex-Airbus-CTO Jean Botti mit dem Anspruch gegründet, zunächst einen hybrid-elektrischen Demonstrator auf Basis der Cessna 337 Skymaster zu bauen und so die Grundlage für die Erprobung entsprechender Antriebssysteme in der Luftfahrt zu schaffen. Der Demonstrator startete am 11. Oktober 2020 zu seinem Erstflug. Später präsentierte das Unternehmen mehrere Entwürfe für Flugzeuge mit Hybridantrieben, die Cassio sorgte mit ihrem futuristischen Design für besondere Aufmerksamkeit. Allerdings: Wie bei so vielen innovativen Projekten in der Luftfahrt waren die Zeitpläne mehr als ambitioniert. Am 7. Oktober 2025 musste VoltAero Insolvenz anmelden, nachdem sein Investor und Industriepartner ACI selbst unter Insolvenzverwaltung gestellt wurde. Für eine Rettung fand sich aber kein Investor.

Ulrike Ebner Die Cassio 330 zeigte VoltAero noch auf der Paris Airshow im Juni 2025.