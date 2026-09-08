Geht das Flugauto PAL-V bald in Serie?

Auf der AERO in Friedrichshafen hatte das niederländische Unternehmen PAL-V bereits sein spektakuläres Fluggerät PAL-V One, eine Mischung aus Tragschrauber, Motorrad und Auto, präsentiert. Nun meldet der Hersteller in einer Pressemitteilung, dass die Produktion mit EASA-konformen Bauteilen möglich sei (Production Organisation Approval, POA). Dadurch will PAL-V eine luftfahrtzertifizierte Produktion aufbauen.

Noch offene Fragen zur Zertifizierung Inwieweit die Entwicklung des Flugautos einer Zertifizierung nähergekommen ist, wird aus der Pressemitteilung allerdings nicht ganz klar. Konkret heißt es dazu: "Mit der Erteilung der POA hat PAL-V mehrere entscheidende Zertifizierungsmeilensteine erfolgreich abgeschlossen", darunter habe man eine sogenannte "No Technical Objection" (NTO) durch die EASA erhalten. Dies war jedoch bereits im Jahr 2025 geschehen. Die NTO ist eine offizielle Erklärung, in der bestätigt wird, dass ein Design, eine Software oder ein Compliance-Programm keine bekannten technischen oder sicherheitsrelevanten Hindernisse aufweist. Es ist jedoch kein konkreter Zertifizierungsfortschritt und ersetzt auch keine formellen Zertifizierungsnachweise. Bis zu einer Zertifizierung nach EASA-Regeln dürfte es für das Unternehmen noch ein weiter Weg sein.

Erstflug bereits 2012 Tatsächlich hat PAL-V aber schon wichtige Hürden auf dem Weg überwunden: 2012 war das Flugauto zum Erstflug gestartet, und auch eine Straßenverkehrszulassung liegt vor. Dennoch sind die größten Hürden nach wie vor eine EASA-Zertifizierung sowie die Entwicklung hin zu einem serienreifen Fluggerät.