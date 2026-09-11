Pilot Report Junkers A60: Cabrioflug über der Lagune

Kaum haben sich die Räder von der Piste 05 gelöst, kehrt Ruhe ein. Eben noch sind wir für den kurzen Startlauf übers Gras geholpert, jetzt tragen uns die Wellblech-Flügel sanft durch die ruhige Morgenluft. Wir biegen nach rechts ab und folgen der Mole, an deren Ende der knallrote Leuchtturm San Nicolò thront. Ein paar Hundert Fuß unter uns verläuft die Passage, über die Motor- und Segelboote in die Lagune von Venedig ein- und ausfahren. Eine Autobahn aus Wasser, die in ein Geflecht aus Wasserwegen zwischen zahllosen Inseln und dem Anleger an der Piazza San Marco mündet. Voraus die Adria. Wasser und stahlblauer Himmel, so weit das Auge reicht. Der Duft von Salz kitzelt in der Nase. Wir fliegen offen! In der Junkers A60, einem Cabrio im UL-Format....