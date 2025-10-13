Zulassung erteilt: Citation Longitude erhält Starlink-Zugang

Wie Textron Aviation mitteilt, hat das Unternehmen AeroMech von der US-Luftfahrtbehörde FAA die ergänzende Zulassung (Supplemental Type Certificate, STC) erhalten, um die Cessna Citation Longitude mit einem Zugang zum Satellitensystem Starlink auszurüsten. Die Satelliten kreisen im niedrigen Erdorbit und ermöglichen auch in abgelegenen Regionen eine schnelle Online-Verbindung.

"Mit Starlink als Nachrüstoption können Longitude-Kundinnen und -Kunden jetzt während des gesamten Fluges produktiv und vernetzt bleiben", sagte Brian Rohloff, Senior Vice President Customer Support bei Textron Aviation. "Die Citation Longitude bietet bereits heute ein außergewöhnliches Flugerlebnis mit ihrer leisen Kabine, großer Reichweite und modernster Avionik. Die Integration von Starlink hebt dieses Erlebnis nun auf ein neues Niveau."