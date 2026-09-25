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Von der FAA zugelassen: Neue Garmin-Avionik für ältere CitationJets

Von der FAA zugelassen
Neue Garmin-Avionik für ältere CitationJets

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Zulasung für ein Avionik-Upgrade der ursprünglichen Generation der Cessna CitationJets erteilt. Das Nachrüstpaket umfasst zwei Garmin G600 TXi ergänzt um weitere Komponenten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.09.2026
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Neue Garmin-Avionik für ältere CitationJets
Foto: Garmin

Der Avionikspezialist Garmin hat von der der US-Luftfahrtbehörde FAA die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certification, STC) für eine umfassende Modernisierung des Cockpits der ersten Generation der Cessna CitationJets erhalten. Die Lösung basiert auf bereits zugelassenen Upgrades für die Citation CJ1 und CJ2, heißt es in einer Pressemitteilung.

Herzstück sind zwei G600-TXi-Displays mit Touchscreen-Bedienung. Ebenso sind GTN Xi-Navigationsgeräte an Bord. Zum Funktionsumfang gehört auch der digitale Autopilot GFC 600. Garmins Synthetic-Vision-Technologie soll insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen die räumliche Orientierung verbessern. Der Emergency Descent Mode leitet bei einem Druckverlust in der Kabine automatisch einen Sinkflug auf eine voreingestellte Höhe ein. Die neue Technologie soll die Bedienung vereinfachen, die Arbeitsbelastung der Piloten reduzieren und zusätzliche Sicherheitsfunktionen bereitstellen.

Der Cessna CitationJet hatte seine Indienststellung im Jahr 1993 und wurde rund 300 Mal gebaut. Die Nachrüstpakete für CitationJet und dessen Nachfolger CJ1 und CJ2 sind über Garmins Vertragshändler erhältlich.