Von der FAA zugelassen: Neue Garmin-Avionik für ältere CitationJets

Der Avionikspezialist Garmin hat von der der US-Luftfahrtbehörde FAA die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certification, STC) für eine umfassende Modernisierung des Cockpits der ersten Generation der Cessna CitationJets erhalten. Die Lösung basiert auf bereits zugelassenen Upgrades für die Citation CJ1 und CJ2, heißt es in einer Pressemitteilung.

Herzstück sind zwei G600-TXi-Displays mit Touchscreen-Bedienung. Ebenso sind GTN Xi-Navigationsgeräte an Bord. Zum Funktionsumfang gehört auch der digitale Autopilot GFC 600. Garmins Synthetic-Vision-Technologie soll insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen die räumliche Orientierung verbessern. Der Emergency Descent Mode leitet bei einem Druckverlust in der Kabine automatisch einen Sinkflug auf eine voreingestellte Höhe ein. Die neue Technologie soll die Bedienung vereinfachen, die Arbeitsbelastung der Piloten reduzieren und zusätzliche Sicherheitsfunktionen bereitstellen.