Ehrenamtlicher Einsatz in Goch: Ein Stück Hoffnung über den Wolken

Seit 14 Jahren engagieren sich die Mitglieder des LSV Goch ehrenamtlich, um Mädchen und Jungen eine unbeschwerte Auszeit in der Luft zu schenken. Die jungen "Passagiere" sind Kinder, deren Geschwister mit lebensverkürzenden Krankheiten im Kinder- und Jugendhospiz "stups" des Deutschen Roten Kreuzes in Krefeld betreut werden. An diesem Samstag, 12. September, standen einmal nicht die familiären Sorgen und Belastungen des Alltags im Mittelpunkt, sondern das Gemeinschaftserlebnis und die Freude der eingeladenen Kinder.

Sieben Kinder waren der Einladung zum Fluggelände Asperden am Niederrhein gefolgt. Zwölf Pilotinnen und Piloten des LSV Goch stellten sich ehrenamtlich zur Verfügung, um den jungen Gästen die Region aus der Vogelperspektive zu zeigen. Das Angebot war vielfältig: Neben Segelflugzeugen standen auch Ultraleicht- und Motorflugzeuge bereit, sodass die Kinder die Faszination des Fliegens in ganz unterschiedlichen Flugzeugtypen erleben konnten. Während der Flüge über den Niederrhein boten sich Ausblicke auf Sehenswürdigkeiten wie Schloss Moyland und den Rheinverlauf.

So wertvoll ist die Arbeit der Kinderhospize "Ich selbst habe eine schwerbehinderte Schwester und weiß, wie wichtig es ist, nicht vergessen zu werden", erklärt Pilotin Isabell Louven-Boll ihre Motivation. Unter den Gästen war auch der zwölfjährige Clemens aus Viersen. Seine Schwester Coco lebt mit Kinderdemenz, einer seltenen und fortschreitenden Erkrankung. Clemens nutzt unter anderem Social Media, um über die Krankheit aufzuklären und auf die Arbeit der Kinderhospize aufmerksam zu machen: "Ich möchte, dass die Menschen mehr über Kinderdemenz erfahren und Werbung für Kinderhospize machen – denn dort ist es alles andere als traurig. Heute freue ich mich aber einfach auf die Flüge."