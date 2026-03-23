Embraer-Upgrade: Mehr Komfort für Praetor 500E und 600E

Im Jahr 2018 hat Embraer mit der Praetor 500 und 600 die Nachfolgerinnen der Legacy-Familie auf den Markt gebracht. Jetzt stattet der Flugzeughersteller die beiden Business Jets mit neu gestalteten Kabinen aus, die den Komfort auf Langstrecken nochmals verbessern sollen – zu erkennen ist die neue Generation am "E" im Namen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Embraer Ein 42-Zoll-Touch-Display dient als Medienzentrale in der Kabine der Praetor 600E.

Die Praetor 600E erhält eine laut Hersteller branchenweit einzigartige Kabinentechnologie: Ein 42-Zoll-4K-Display mit Touch-Funktionalität namens Smart Window soll ein neues Maß an Funktionalität und Produktivität bieten. Laut Embraer ermöglicht diese optional erhältliche Ausstattung Videokonferenzen, Videostreaming und bietet Zugriff auf drei außen am Flugzeug montierte Kameras. Kunden haben die Option, gegenüber dem Smart Window eine Liege zu konfigurieren, womit die Kabine zum Ort für Besprechungen, zum Ansehen von Filmen oder für Videospiele wird.

Beide Flugzeuge sind mit einem neuen Kabinenmanagementsystem (CMS) sowie verbesserter Bordunterhaltung und Beleuchtung ausgestattet. Das CMS bietet Passagieren eine intuitivere Steuerung der Kabinenumgebung über mehrere Schnittstellen, darunter eine App, mit der Temperatur, Luftstrom, Beleuchtung, Videowiedergabe und Audio eingestellt werden können. Konnektivität wird durch Bluetooth-Audio und kabelloses Laden unterstützt, während die Smart-Switch-Bedienfelder Zugriff auf die Steuerungen der Sitze ermöglichen. Sprachbefehle und eine stimmungsvolle RGB-Beleuchtung sind optional erhältlich. Die Verkleidung im oberen Bereich der Kabine wurde überarbeitet und umfasst neue Technikpanels sowie ein Belüftungssystem.

Auch die Sitze haben die Embraer-Ingenieure mit Blick auf den Langstreckenkomfort neu entwickelt. Die Polster lassen sich in der Härte verstellen, es gibt eine doppelte Lendenwirbelstütze, eine verstellbare Kopfstütze, mehr Beinfreiheit und eine elektrisch unterstützte Entriegelung für sanftere Sitzbewegungen. Ein Liegemodus ermöglicht den Übergang in die Ruhephase, während eine Lounge-Position die Entspannung fördert. Zusätzlich zu diesen Verbesserungen wurden die Bordküche der Praetor 600E und das Erfrischungszentrum der Praetor 500E umgestaltet.

Praetor 500E und 600E sind beide mit der Avionik-Suite von Embraer ausgestattet, einschließlich eines vollständigen Fly-by-Wire-Systems mit aktiver Turbulenzreduzierung und dem Embraer Enhanced Vision System (E2VS). Beide Jets haben nun mit dem Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) an Bord. Diese Technologien reduzieren die Arbeitsbelastung der Piloten, verbessern das Situationsbewusstsein und tragen zu ruhigeren Flügen bei, während sie gleichzeitig die operative Flexibilität auf weitere Ziele ausweiten.

Mit vier Passagieren an Bord schafft die Praetor 500E eine Reichweite von 3340 Nautischen Meilen, die große Schwester 600E schafft 4018 Nautische Meilen nonstop. Beide Jets werden von Honeywell HTF 7500E-Turbofan-Triebwerken angetrieben.

"2018 haben wir die Praetor-Familie eingeführt – benannt nach ihrer Mission, ‚voranzugehen‘ – und wir haben dieses Versprechen eingelöst, indem wir mit den fortschrittlichsten Midsize und Super Midsize Jets, die je gebaut wurden, einen neuen Maßstab gesetzt haben", sagte Michael Amalfitano, President und CEO von Embraer Executive Jets.

Wer jetzt bestellt, kann laut Embraer im ersten Quartal 2029 mit der Auslieferung seines Jets rechnen.