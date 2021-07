Unternehmensgründung Vulcan Aviation bietet Rundum-Service

Drei angesehene Führungskräfte aus der Geschäftsluftfahrt haben sich zusammengeschlossen, um Vulcan Aviation als Full-Service-Unternehmen für die Geschäftsluftfahrt zu gründen, das einen weltweiten Kundenstamm bedient, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gründer sind Trevor Esling, bis vor kurzem Regional Senior Vice President of Sales bei Gulfstream Aerospace Corporation, Roger Whyte, ehemaliger Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing bei Cessna Aircraft Company, und Barry Johnson, CEO von Executive Jet Charter und Unternehmer im Bereich Flugzeugmanagement. Von seinem Hauptsitz am Flughafen Farnborough aus wird Vulcan Aviation eine internationale Kundengruppe in jeder Phase des Flugzeugbesitzes unterstützen, vom Kauf und Verkauf bis hin zu Management, Betrieb und Wartung.

Trevor Esling sagte: "Unter einem weltweit versierten Führungsteam bietet Vulcan Aviation Eigentümern einen seltenen Vorteil bei der Flugzeugbeschaffung, bei Verhandlungen und bei der Maximierung der Vorteile des Eigentums." Roger Whyte fügte hinzu: "Trevor Esling, Barry Johnson und ich haben Führungspositionen bei mehreren der weltweit führenden OEMs und Flugabteilungen innegehabt, einige der größten Geschäfte der Branche ausgehandelt und vertrauensvolle Beziehungen zu vielen der anspruchsvollsten Flugzeugeigentümer und -betreiber der Welt aufgebaut. Das gibt uns eine beeindruckende Bandbreite an Wissen, Fähigkeiten und Verbindungen, die wir im Namen unserer Kunden einsetzen können." Barry Johnson ergänzte: "Vulcan Aviation bietet einen sehr maßgeschneiderten und beziehungsorientierten Ansatz für Firmen- und Privateigentümer, der auf einer Fülle von internationalen Management- und Betriebserfahrungen beruht. Ich freue mich darauf, meine mehr als 30-jährige Erfahrung im Betriebsmanagement und mein hohes Maß an Kundenservice für unsere Kunden einzusetzen."

Die Bildkombo oben zeigt von links nach rechts die Gründer Barry Johnson, Trevor Esling und Roger Whyte.