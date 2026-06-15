Übernahme von The Jet Business: Flexjet erwirbt Know-how im Flugzeughandel

Der US-amerikanische Fractional-Ownershop-Spezialist Flexjet hat das in London ansässige Flugzeugmakler- und Beratungsunternehmen The Jet Business übernommen. Durch diese in einer Pressemitteilung bekannt gegebene Transaktion erweitert Flexjet sein Angebot im Bereich des Verkaufs, der Beschaffung und der Beratung rund um Geschäftsreiseflugzeuge. Die bestehende Brokerage-Einheit FXSolutions sollen The Jet Business sollen unter einer gemeinsamen globalen Plattform vereint werden, heißt es. Das Unternehmen wird weiterhin unter der Marke The Jet Business operieren und soll gleichzeitig von den Ressourcen des Flexjet-Ökosystems profitieren.

Das in London ansässige Team von The Jet Business soll die Präsenz von Flexjet in Europa verstärken. Dazu gehört auch ein Vertriebszentrum in Londons Stadtteil Mayfair sowie das Tactical Control Centre am Flugpatz Farnborough. Noch in diesem Sommer soll dort ein neues Terminal von Flexjet eröffnet werden – es wird das bislang größte Infrastrukturprojekt des Unternehmens außerhalb der USA.

Mit der Transaktion, über die keine finanziellen Details veröffentlicht wurden, möchte Flexjet seine internationale Expansionsstrategie beschleunigen. Der Operator betreibt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 340 Business Jets und investiert kontinuierlich in Infrastruktur, Ausbildung, private Terminals, Wartungskapazitäten sowie in die Optimierung des Kundenerlebnisses in Nordamerika, Europa und darüber hinaus.

Durch die Integration von Kompetenzen im Bereich Flugzeugan- und verkauft gewinnt Flexjet eine stärkere Kontrolle über Flottenqualität, Modernisierung und Lebenszyklusplanung, heißt es. The Jet Business soll künftig den Erwerb von Flugzeugen für die Flexjet-Flotte unterstützen sowie die geordnete Ausmusterung von Jets begleiten.

"Ein zentraler Grundsatz unserer Luxusstrategie ist es, eine der jüngsten und modernsten Flotten der Branche zu betreiben. Um dies effektiv umzusetzen, sind hochentwickelte Kompetenzen in den Bereichen Flugzeug-Remarketing und Übergangsplanung erforderlich", sagt Kenn Ricci, Chairman von Flexjet (links im Bild).