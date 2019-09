Die Flugzeugflotte der seit Mai insvolventen Stuttgarter Flugdienst GmbH ist durch eine Übernahme an Atlas Air Service übergegangen. Auch sieben Mitarbeiter hat AAS in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen, weitere Mitglieder des ehemaligen Flugdienst-Teams bleiben auf Basis einer freien Mitarbeit an Bord. Am Flughafen Stuttgart betreibt AAS mit Hauptsitz in Bremen jetzt somit eine Cessna Citation CJ3+ und eine Cessna Citation Encore im eigenen AOC (Air Operator Certificate).

Als Spezialist für Business Aviation ist Atlas Air Service seit 1970 am Markt. An den Standorten in Bremen und Augsburg sind insgesamt 250 Mitarbeiter beschäftigt. Das Leistungsspektrum umfasst den Service für Business Jets ebenso wie Handel, Wartung, Charter und Management.