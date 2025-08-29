Trumps Zollhammer: Pilatus stoppt sein USA-Geschäft – vorerst

In einer Stellungnahme kommentiert der Schweizer Hersteller Pilatus, wie das Unternehmen auf die von den USA verhängten Zölle von knapp 40 Prozent auf Produkte aus der Schweiz reagiert. Weitere Fragen wollte das Pilatus-Management nicht beantworten.

Wörtlich heißt es: "Die USA sind für Pilatus ein Schlüsselmarkt: rund 40 Prozent der jährlich produzierten PC-12 und PC-24 werden in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Der von den US-Behörden neu erhobene Zolltarif stellt für Pilatus einen erheblichen Wettbewerbsnachteil dar. Kurzfristig führt der Tarif zu einem vorübergehenden Auslieferungsstopp und damit zu einer temporären Unterbrechung des US-Geschäfts. Die bestehenden Beziehungen zur US-Kundschaft und die Servicedienstleistungen werden nahtlos und vollumfänglich weitergeführt."

Nach eigenen Angaben sieht sich Pilatus gut aufgestellt, um die Situation zu meistern. "Die solide finanzielle Basis verbunden mit einer adäquaten Liquidität, einer starken weltweiten Marktnachfrage und einer hohen Auslastung sowie ein Auftragsbestand von rund zwei Milliarden Schweizer Franken – ohne die USA mitgerechnet – bieten ein robustes Fundament. Ein weiterer strategisch bedeutender Bereich ist die Government Aviation: Das Geschäftsfeld mit den Trainingsflugzeugen PC-21 und PC-7 MKX bietet erhebliches Potenzial und trägt in der aktuellen Situation entscheidend zur Stabilität des Unternehmens bei."