Platoon Aviation wird Europas größter Longitude-Betreiber

Bisher setzt Platoon Aviation auf die Pilatus PC-24 als einziges Muster. Aktuell besteht die Flotte des vor rund fünf Jahren gegründeten Hamburger Operators aus elf Jets "made in Switzerland", ein weiterer wird in der kommenden Woche ausgeliefert. Jetzt bahnt sich allerdibgs eine radikale Erweiterung der Flotte an: Das Unternehmen hat sich ein Dutzend Cessna Citation Longitude beim Hersteller Textron Aviation gesichert. Mit der Bestellung wird Platoon Aviation zum größten Betreiber einer Cessna Citation Longitude in Europa aufsteigen. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2027 beginnen.

Der Super Midsize Jet mit einer Reichweite von 3500 Nautischen Meilen (6482 km) ist das Flaggschiff von Textron Aviation. Wie es in einer Pressemitteilung des Flugzeugbauers aus Wichita, Kansas, heißt, eignet sich die Longitude hervorragend für den Charterbetrieb innerhalb Europas – beliebte Strecken wie Hamburg – Madrid oder London – Athen lassen sich mit ihr nonstop bedienen. Das Flugzeug verfügt laut Hersteller über die leiseste Kabine ihrer Klasse mit einer Höhe von 1,83 Metern. An Bord ist Platz für bis zu zwölf Passagiere.

"Von der Leistung über das Kabinen-Erlebnis bis hin zur Stärke unseres globalen Support-Netzwerks bietet die Citation Longitude Charterunternehmen die Sicherheit, ihre Flotten zu vergrößern und Kunden auf höchstem Niveau zu bedienen. Diese Vereinbarung mit Platoon Aviation unterstreicht die Führungsrolle der Longitude im Super-Midsize-Segment und das Vertrauen, das Kunden in Cessna und unser Team setzen", ", sagte Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing, bei Textron Aviation.