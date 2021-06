Pilatus Verwaltungsrat Loosli tritt Nachfolge von Schwenk an

Wechsel an der Spitze von Pilatus: Auf der Generalversammlung wurde Hansueli Loosli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Oscar J. Schwenk an.

Der langjährige Verwaltungsratspräsident Oscar J. Schwenk hatte in diesem Jahr nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrats-präsident zur Verfügung gestellt. Jetzt wird der 76-jährige nach mehr als 15 Jahren im Amt seine Aufgaben an seinen Nachfolger übergeben. Hansueli Loosli, ehemaliger Verwaltungsratspräsident von Coop und Swisscom, wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem Preis "Unternehmer des Jahres" ausgezeichnet. Der neue Verwaltungsratspräsident wurde bereits eingearbeitet und wird seine Tätigkeit bei Pilatus ab sofort aufnehmen. Das schreibt der Schweizer Flugzeughersteller in einer Pressemitteilung.

Schwenk galt über viele Jahre als strategischer Kopf von Pilatus. 1978 kam er ins Unternehmen und hat sich seitdem kontinuierlich nach oben gearbeitet. Das Amt des Verwaltungsratspräsidenten hatte Schwenk mehr als 15 Jahre inne, zuvor war er mehrere Jahre lang CEO und Verwaltungsratspräsident in Personalunion. Unter Schwenks Regie entstanden bei Pilatus Flugzeuge wie die Turboprop PC-12, das militärische Trainingsflugzeug PC-21 sowie der erste Schweizer Businessjet PC-24. In seiner Amtszeit hat Schwenk Pilatus nachhaltig in die Gewinnzone geführt. Heute arbeiten 92 Prozent der mehr als 2000 Beschäftigten am Standort in Stans in der Schweiz. Oscar J. Schwenk wird seine Erfahrung weiterhin beratend ins Unternehmen einbringen. Gleichzeitig wird er Ehrenpräsident und Verwaltungsratspräsident der Tochtergesellschaft Pilatus Australia sein.

Neben der Neuwahl des Präsidenten wurden zwei zusätzliche Mitglieder in den Verwaltungsrat von Pilatus gewählt: Martin P. Furrer (56), Mitglied der Geschäftsleitung und Partner von Baker & McKenzie Zürich, und Mario Rossi (60), der über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Swisscom tätig war. Ab sofort setzt sich der Pilatus Verwaltungsrat wie folgt zusammen: Hansueli Loosli (Präsident), Gratian Anda (Vizepräsident), Lukas Gähwiler (Mitglied) sowie die beiden neu gewählten Mitglieder Mario Rossi und Martin P. Furrer.