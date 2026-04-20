Das neue Gebäude wird ein Auslieferungszentrum beherbergen, in dem Kunden aus Nordamerika ihre PC-12 oder PC-24 konfigurieren und individuell gestalten können. Darüber hinaus wird Pilatus seine Kapazitäten in den Bereichen Technik sowie Passagiersitzfertigung für die wachsende Flotte ausbauen. An der Grundsteinlegung nahmen Führungskräfte von Pilatus sowie Vertreter der Bezirksregierung von Jefferson County, des Rocky Mountain Metropolitan Airport und zahlreicher lokaler und regionaler Interessengruppen teil. Darüber informiert der Schweizer Flugzeughersteller in einer Pressemitteilung. Markus Bucher, CEO der Pilatus-Gruppe, betont die Bedeutung der Investition: "Diese neue Anlage mit einem Investitionsvolumen von 50 Millionen US-Dollar wird es Pilatus ermöglichen, die lokalen technischen Kapazitäten auszubauen und dabei mehr als 50 neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Gemeinsam werden diese Funktionen das anhaltende Engagement von Pilatus für Qualität, Innovation und Schweizer Handwerkskunst unterstützen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Kundenerlebnis gewährleisten."Thomas Bosshard, CEO der Pilatus-Tochtergesellschaft Pilatus Aircraft USA Ltd, fügte hinzu: "Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Markt für Pilatus, und diese Investition unterstreicht unser Engagement für ein personalisiertes und nahtloses Kundenerlebnis während der gesamten Zeit als Eigentümer."Beim Bau legt Pilatus hohen Wert auf Nachhaltigkeit – es geht um die Integration nachhaltiger Energielösungen wie Photovoltaik und um hocheffiziente Designstandards.Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat Pilatus seine US-Tochtergesellschaften zu einer einzigen Einheit, der Pilatus Aircraft USA Ltd, zusammengefasst. Damit ist eine einheitliche Organisation mit rund 400 Mitarbeitern mit harmonisierten Systemen für alle amerikanischen Geschäftsbereiche entstanden. Die Präsenz des Unternehmens umfasst den Hauptsitz in Broomfield, Colorado, sowie Standorte in Westminster (Maryland), Rock Hill (South Carolina) und Atlanta (Georgia). Auch in Florida hat Pilatus kürzlich den Bau einer neuen Niederlassung begonnen.