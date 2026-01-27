Baubeginn in Florida: Pilatus baut seine Präsenz in den USA aus

Führungskräfte von Pilatus haben gemeinsam mit Vertretern regionaler Behörden und Organisationen den Baubeginn eines neuen Vertriebs-, Service und Produktionsgebäudes am Sarasota Bradenton International Airport (KSRQ) gefeiert, schreibt Pilatus in einer Pressemitteilung. Dieser symbolische erste Spatenstich markiert die erste Phase einer langfristigen Entwicklung von Pilatus in Sarasota. Die Rede ist von einem Meilenstein in der Investitions- und Wachstumsstrategie des Unternehmens. Das neue Gebäude soll als Verkaufs-, Service- und Produktionscenter dienen. In weiteren Phasen soll auf dieser Basis aufgebaut werden – geplant ist die Einrichtung einer Flugzeugmontage.

CEO Markus Bucher erklärte: "Heute beginnt ein spannendes neues Kapitel für Pilatus in den Vereinigten Staaten. Dieser Flagship-Standort wird unser fünfter Standort in den USA sein und neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Fachkompetenz und Technologie im Südosten der Vereinigten Staaten setzen. Wir etablieren Sarasota als bedeutenden Produktionsstandort und bedienen unsere Kunden direkt vor Ort."

Neue Firmenstruktur in den USA Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat Pilatus alle US-Tochtergesellschaften zu einem einzigen Unternehmen, der Pilatus Aircraft USA Ltd, zusammengeführt. Dadurch ist eine einheitliche Organisation mit rund 400 Mitarbeitenden entstanden. Zum Unternehmen gehören der Hauptsitz in Broomfield, Colorado (KBJC), sowie weitere Standorte in Westminster, Maryland (KDMW), Rock Hill, South Carolina (KUZA) und Atlanta, Georgia (KPDK).