Joby Aviation lässt eine Cessna Caravan autonom über die USA fliegen

Dem US-amerikanischen Unternehmen Joby Aviation ist nach eigenen Angaben der ersten autonome Flug quer über die Vereinigten Staaten gelungen. Eine entsprechend ausgerüstete Cessna Caravan legte 3199 Nautische Meilen zurück, ohne dass der an Bord befindliche Sicherheitspilot eingreifen musste. Zu den Fähigkeiten der umgerüsteten Turboprop gehören gemäß einer Pressemitteilung autonomes Rollen, Starts, Routennavigation und Landungen. Die Mission stand unter Fernüberwachung durch die Zentrale von Joby in Kalifornien und die Shaw Air Force Base in South Carolina.

Gedenken an die Brüder Wright Die einmonatige Tour startete am Buchanan Field Airport in Kalifornien und endete im September in den Outer Banks von North Carolina, nahe dem Ort des ersten motorisierten Flugs der Gebrüder Wright im Dezember 1903. Dort absolvierte die Caravan Tiefflug in der Nähe des First Flight Monument in Kitty Hawk und landete anschließend am Dare County Regional Airport. Im Anschluss sollte das Flugzeug wird die Rückreise in Richtung Westen antreten.

Während der Cross-Country-Reise mit mehreren Zwischenstopps bewies das Flugzeug laut Joby seine Fähigkeit, sich nahtlos in Umgebungen mit hoher Verkehrsdichte einzufügen – genannt wird exemplarisch Phoenix Deer Valley, einer der verkehrsreichsten Flugplätze für die General Aviation in den USA. Zugleich sei es gelungen, spontan zu agieren und Unwetter und Gewitter zu umfliegen.

Testlauf für verschiedene Einsatzbereiche Ziel der Mission war es, die Einsatzfähigkeit der Autonomie-Technologie von Joby in unterschiedlichen Umgebungen zu demonstrieren – konkret ging es um Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Frachtverkehr, Krankentransporte, Katastropheneinsatz und Verteidigungslogistik. Durch die Integration eines autonomen Systems in eine zertifizierte Flugzeugzelle möchte Joby einen skalierbaren Weg zur autonomen Luftlogistik finden.

"Diese Reise quer durch Amerika bietet einen Einblick in eine neue Ära der Luftfahrt. Autonomie spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft der Luftfahrt. Sie ermöglicht es uns, abgelegene Gemeinden zu verbinden, lebenswichtige Güter zu liefern, schneller auf Katastrophen zu reagieren, militärische Operationen zu unterstützen und Piloten vor Gefahren zu schützen", sagte JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby Aviation.