Indienststellung: Erstkunden übernehmen ihre Citation CJ3 Gen2

Die langjährigen Citation-Besitzer Dave Mecartney und Shannon Day haben Anfang Januar ihr neues Flugzeug in Empfang genommen – die beiden sind damit die Erstkunden für die Cessna Citation CJ3 Gen2. Mecartney hat fast zwei Jahrzehnte Erfahrung auf Citation-Lightjets und ist Mitglied des Kundenbeirats von Textron Aviation – in dieser Funktion hat er maßgeblich an den Verbesserungen an der CJ3 Gen2 mitgewirkt. Das Flugzeug wurde im Oktober 2025 von der US-Luftfahrtbehörde FAA zertifiziert und auf der Grundlage von Kundenfeedback über einen Kundenbeirat entwickelt, der sich aus Eigentümern, Piloten und Mechanikern zusammensetzt. Dieses Feedback war ausschlaggebend für die Verbesserungen des Business Jets, vom Cockpit bis zur Kabine. Darüber informiert der Flugzeughersteller aus Wichita in einer Pressemitteilung.

Zu den wichtigsten Verbesserungen der neuen Generation gehören unter anderem das Autothrottle-System von Garmin und mehr Beinfreiheit für den Piloten. Die anpassbare Kabine ermöglicht es Kunden, die ideale Umgebung für ihre spezifische Mission mit Platz für bis zu zehn Passagiere zu schaffen. Zudem verfügt die Citation CJ3 Gen2 über eine von außen zu entleerender Toilette.

"Die Citation CJ3 Gen2 bietet vom ersten Tag an ein unvergleichliches Erlebnis – dank ihrer außergewöhnlichen Reichweite, Nutzlast und Effizienz in Kombination mit neuen Produktivitäts- und Komfortfunktionen. Kunden wie Shannon und Dave werden dieses Flugzeug, unsere bislang umfassendste Gen2-Investition, zweifellos zu schätzen wissen", sagte Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing.

Shannon Day fügte hinzu: "Nach eingehender Prüfung der Konkurrenz gab es in der Kategorie der Einstiegsjets kein gleichwertiges Modell hinsichtlich Handling, Service und Support, Schulung und Zuverlässigkeit wie die CJ3 Gen2. Als wir beschlossen, unsere Einsatzmöglichkeiten zu verbessern, fiel uns die Entscheidung leicht, bei der Citation-Familie zu bleiben."