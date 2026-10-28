Hahnair erhält werksneue Cessna Citation Latitude

Der neue Business Jet mit einer Lackierung im neuen Hahnair-Branding ersetzt die bisherige Latitude. So soll ein effizienterer und kostengünstigerer Betrieb gewährleistet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der zweite Business Jet von Hahnair, eine Cessna Citation CJ3+, bleibt unverändert im Einsatz.
Die Cessna Citation Latitude ist für Executive-Charterflüge innerhalb Europas und darüber hinaus vorgesehen. An Bord ist Platz für bis zu acht Passagiere, eine zweiköpfige Cockpit-Crew sowie eine Flugbegleiterin bzw. ein Flugbegleiter. Pro Flug bietet Hahnair sechs Passagierplätze an. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 446 Knoten True Airspeed (826 km/h), einer maximalen Reiseflughöhe von 45.000 Fuß und einer Reichweite von 2700 Nautischen Meilen (5000 km) ermöglicht die Latitude effiziente Direktflüge und flexible Routings, heißt es.
Neben Executive-Charterflügen bietet Hahnair zweimal wöchentlich Linienflüge zwischen Düsseldorf und Palma de Mallorca an. Gegründet wurde das Unternehmen einst am Flughafen Hahn gegründet und ist heute an den Flughäfen Düsseldorf (DUS) und Egelsbach (EDFE) ansässig. Die Flotte besteht aus einer Citation Latitude und einer Citation CJ3+. Hahnair ist nach eigenen Angaben vor allem für seine Vertriebsdienstleistungen für andere Fluggesellschaften und Reisebüros bekannt. Mit Ticketing-Services erreicht Hahnair demnach mehr als 100.000 Reisebüros in 190 Märkten weltweit.