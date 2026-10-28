Hahnair erhält werksneue Cessna Citation Latitude

Der neue Business Jet mit einer Lackierung im neuen Hahnair-Branding ersetzt die bisherige Latitude. So soll ein effizienterer und kostengünstigerer Betrieb gewährleistet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der zweite Business Jet von Hahnair, eine Cessna Citation CJ3+, bleibt unverändert im Einsatz.

Die Cessna Citation Latitude ist für Executive-Charterflüge innerhalb Europas und darüber hinaus vorgesehen. An Bord ist Platz für bis zu acht Passagiere, eine zweiköpfige Cockpit-Crew sowie eine Flugbegleiterin bzw. ein Flugbegleiter. Pro Flug bietet Hahnair sechs Passagierplätze an. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 446 Knoten True Airspeed (826 km/h), einer maximalen Reiseflughöhe von 45.000 Fuß und einer Reichweite von 2700 Nautischen Meilen (5000 km) ermöglicht die Latitude effiziente Direktflüge und flexible Routings, heißt es.