Gulfstream Aerospace liefert die 200. G600 aus

Bis heute hat die G600-Flotte mehr als 197.000 Flugstunden absolviert und über 87.000 Landungen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Business Jet hat demnach 95 Geschwindigkeitsrekorde zwischen verschiedenen Städten aufgestellt. Kürzlich wurde laut Gulfstream ein Rekord gebrochen, der seit mehr als einem Jahrzehnt Bestand hatte: Anfang dieses Jahres flog eine G600 von Aspen, Colorado, zum London City Airport in Großbritannien in 7 Stunden und 42 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von Mach 0.91.

"Das Interesse an der G600 ist weltweit nach wie vor unglaublich groß, da die Kunden weiterhin von ihren bemerkenswerten Fähigkeiten beeindruckt sind", sagte Mark Burns, Präsident von Gulfstream. "Das Erreichen der 200. Auslieferung spiegelt die anhaltende Dynamik des Programms wider und unterstreicht gleichzeitig die bewährte Reife und Zuverlässigkeit des Flugzeugs."

Im Januar hatte Gulfstream bekanntgegeben, dass die G600 und ihre kleine Schwester G500 von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) die Zulassung für Steilanflüge erhalten haben. Die G600 kann mit bis zu vier Wohnbereichen konfiguriert werden und bietet Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie hat eine Reichweite von 6600 Nautischen Meilen (12.223 km bei Mach 0.85) oder 5600 Nautische Meilen (10.371 km) bei Mach 0.90. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit Mach 0.925 an.