Die Reichweite der G700 hat sich auf 7750 Nautische Meilen (14.353 Kilometer) bei Mach 0.85 bzw. 6650 NM (12.316 km) bei Mach 0.90 erhöht. Damit liegt sie bei beiden Geschwindigkeiten 250 Nautische Meilen (463 km) über den ursprünglichen Prognosen. Die maximale Betriebsgeschwindigkeit der G700 wurde ebenfalls von Mach 0,925 auf Mach 0,935 erhöht – die G700 ist damit damit das schnellste Flugzeug in der Gulfstream-Flotte. In der Kabine wurde der Luftdruck während eines Flugs in 41.000 Fuß (12497 m) erhöht und entspricht jetzt einem Wert, wie er in der Atmosphäre in 2840 Fuß (866 Meter) herrscht. Der Hersteller beansprucht damit den Bestwert in der Branche für sich. Darüber informiert Gulfstream Aerospace aus Savannah, Georgia, in einer Pressemitteilung.