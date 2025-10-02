Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle Fly+ Artikel
MotorflugMenü aufklappen
Business AviationMenü aufklappen
Segelflug
Ultraleicht
PraxisMenü aufklappen
Szene
Jobs
Zur Startseite
Business Aviation
Fluggeräte

Garmin G5000 mit neuen Features für die Citation Latitude

Garmin G5000
Neue Avionik-Features für die Citation Latitude

Die Cessna Citation Latitude erhält neue Funktionen für die Avioniksuite Garmin G5000. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die entsprechende Zertifizierung erteilt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.10.2025
Als Favorit speichern
Neue Avionik-Features für die Citation Latitude
Foto: Textron Aviation

Der meistverkaufte Business Jet des Branchenriesen Textron Aviation wird mit neuen Avionik-Features aufgewertet. Wie der Flugzeughersteller mitteilt, gehören dazu das Synthetic Vision Guidance System (SVGS) für verbesserte Anflugfähigkeiten bis zu einer Höhe von 150 Fuß, das Datalink-Modul GDL 60 für Konnektivität und eine neue Funktion zur Routenführung auf Rollwegen. Nach mehr als 240 Flugteststunden und zahlreichen Tests werden die Citation Latitudes mit den neuen Avionik-Verbesserungen voraussichtlich noch in diesem Jahr in Dienst gestellt.

"Die Verbesserungen bieten Piloten auch ein besseres Situationsbewusstsein, indem sie die topografische Klarheit erhöhen, Wasser- und Geländegrenzen schärfer darstellen, die Anzeige von Hindernissen und Stromleitungen verbessern und die Darstellung von Landebahnen und Flughafenschildern optimieren", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering & Programs.