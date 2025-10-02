Garmin G5000 mit neuen Features für die Citation Latitude

Der meistverkaufte Business Jet des Branchenriesen Textron Aviation wird mit neuen Avionik-Features aufgewertet. Wie der Flugzeughersteller mitteilt, gehören dazu das Synthetic Vision Guidance System (SVGS) für verbesserte Anflugfähigkeiten bis zu einer Höhe von 150 Fuß, das Datalink-Modul GDL 60 für Konnektivität und eine neue Funktion zur Routenführung auf Rollwegen. Nach mehr als 240 Flugteststunden und zahlreichen Tests werden die Citation Latitudes mit den neuen Avionik-Verbesserungen voraussichtlich noch in diesem Jahr in Dienst gestellt.