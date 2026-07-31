G500 und G600: Gulfstream feiert 400. Auslieferung

Bei der Auslieferung an einen Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum handelte es sich um eine G600, die im Werk in St. Louis ausgestattet wurde. Dieser Meilenstein, heißt es in einer Pressemitteilung, unterstreiche die anhaltende Nachfrage nach diesen Flugzeugen sowie "deren Innovationskraft und Leistungsführerschaft".

Seit der Indienststellung im Jahr 2018 hat die G500- und G600-Flotte mehr als 519.000 Flugstunden und über 200.000 Landungen absolviert, informiert der Hersteller aus Savannah im US-Bundesstaat Georgia. Die Langstreckenjets haben zudem mehr als 190 Geschwindigkeitsrekorde zwischen verschiedenen Städten aufgestellt und damit einen guten Teil zu Gulfstreams Gesamtzahl von 815 Rekorden beigetragen. Kürzlich absolvierte die G600 einen Rekordflug von Sapporo (Japan) nach Savannah, wobei sie 5835 Nautische Meilen (10.806 km) in 11 Stunden und 38 Minuten mit einer durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit von Mach 0.88 zurücklegte.

"Das Erreichen von 400 Auslieferungen ist ein Beweis für das Vertrauen, das Kunden weltweit weiterhin in Gulfstream sowie in die Modelle G500 und G600 setzen", sagte President Mark Burns.